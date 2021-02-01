Папа Римський заснував нове свято — день бабусь і дідусів

Цей день буде щорічно святкуватися католиками в четверту неділю липня.

Папа Римський Франциск I заснував міжнародний день дідусів, бабусь і людей похилого віку. Цей день буде щорічно святкуватися католиками в четверту неділю липня.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що дата святкування обрана через близькість до Дня вшанування святих Йоакима й Анни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.

"Дідусів й бабусь часто забувають. Так не будемо забувати це багатство, бережімо основи та передаваймо їх", — сказав Папа Римський.

Він закликав не забувати літніх людей, оскільки вони є сполучною ланкою між різними поколіннями, передають молодим свій життєвий досвід.

На думку Франциска I, голос літніх людей "дорогоцінний, тому що оспівує хвалу Богу і зберігає коріння народів".

До речі, у деяких країнах світу, зокрема й в Україні, день бабусь і дідусів святкують 28 жовтня.

Зазначимо, раніше на офіційному Youtube-каналі Ватикану з'явилося відеозвернення Папи Римського, в якому глава католицького крила християнства закликав усіх віруючих молитися за нові технології, зокрема — за роботів і штучний інтелект.