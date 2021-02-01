Американец выиграл в лотерею $250 тыс.: это его шестой и крупнейший выигрыш

Выигрыш счастливчик планирует потратить на обучение для своей дочери.

В Штате Айдахо в Меридиане Брайан Мосс выиграл 250 тысяч долларов в скретч-игре кроссворде в лотереи Айдахо, — сообщает CNN.

Брайан Мосс — бизнесмен, владеющий магазином здорового питания "Newko Sport and Nutrition". По его словам, он играет регулярно, так как знает, что это приносит пользу школам Айдахо. Ранее Мосс уже побеждал в лотереи, но тогда выигрыш был гораздо меньшим. Шестая победа принесла ему куш.

"Я горжусь тем, что помогают поддерживать государственные школы Айдахо, именно поэтому я играю", — сказал Мосс.

Сообщается, что лотерея Айдахо отдает часть дивидентов в школы и здания фонда, которые позволяют поддерживать государственные образовательные учреждения. За все время существования лотереи в школы и фонды было передано более 960 млн долларов.

Напомним, ранее жительница Канады выиграла 60 млн долларов, отметив цифры, которые приснились ее мужу.