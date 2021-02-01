Американець виграв у лотерею $ 250 тис.: це його шостий і найбільший виграш

Виграш щасливчик планує витратити на навчання для своєї дочки.

У Штаті Айдахо в Меридіані Брайан Мосс виграв 250 тисяч доларів у скретч-грі кросворді в лотереї Айдахо, — повідомляє CNN.

Брайан Мосс — бізнесмен, який володіє магазином здорового харчування "Newko Sport and Nutrition". За його словами, він грає регулярно, оскільки знає, що це приносить користь школам Айдахо. Раніше Мосс уже перемагав у лотереї, але тоді виграш був набагато меншим. Шоста перемога принесла йому куш.

"Я пишаюся тим, що допомагаю підтримувати державні школи Айдахо, саме тому я граю", — сказав Мосс.

Повідомляється, що лотерея Айдахо віддає частину дивідендів у школи і будівлі фонду, які дозволяють підтримувати державні освітні установи. За весь час існування лотереї в школи і фонди було передано понад 960 млн доларів.

Нагадаємо: раніше мешканка Канади виграла 60 млн доларів, зазначивши цифри, що наснилися її чоловікові.