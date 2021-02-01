На аукционе продадут сидение для унитаза, принадлежавшее Гитлеру

Американский солдат унес сидение из Бергхофа, резиденции Гитлера в Баварских Альпах

На аукцион в Мэриленде, США, выставили весьма странный лот – это сидение на унитаз из Бергхофа, резиденция Адольфа Гитлера в долине Берхтесгадена в Баварских Альпах. Об єтом пишет Daily Mail.

Сидение из резиденции унес американский солдат Рагнвальд Борх, после того, как старшие офицеры разрешили рядовым взять, что "они хотят" из бывшего дома Гитлера.

[ + – ] Сидение для унитаза из резиденции Гитлера

Сам Гитлер покинул Бергхоф 16 января 1945 года, переселившись в Фюрербункер в Берлине, в котором совершил самоубийство в конце апреля.

[ + – ] Адольф Гитлер в резиденции Бергхоф

25 апреля 1945 года в результате налета авиации союзников на Берхтесгаден, Бергхоф подвергся бомбардировке и был полностью разрушен. В два захода территорию Оберзальцберга бомбили 275 британских бомбардировщиков "Ланкастер" и "Москито", а также 98 "Мустангов» 8-й воздушной армии США. Было сброшено 1232 тонны бомб. Руины дома и прилегающих к нему помещений просуществовали до 1952 года. 30 апреля 1952 года по распоряжению Баварского правительства руины были полностью снесены.

[ + – ] Резиденция Бергхоф после бомбардировки в 1945 году

В настоящее время в лесу остались лишь остатки бетонного фундамента.

Известно, что Рагнвальд Борх отправил сидение для унитаза своей семье в Нью-Джерси и после Второй Мировой войны хранил его в своем подвале, показывая всем желающим.

[ + – ] Сидение для унитаза из резиденции Гитлера

Теперь за него планируют выручить не менее, чем за 20 тысяч долларов. Билл Панагопулос из Alexander Auctions сказал, что данный предмет "гарантированно станет одним из самых интересных предметов, которые когда-либо можно было добавить в коллекцию реликвий Второй мировой войны".

И добавил, что аукционный дом гарантирует, что сидение для унитаза было унесено из личной ванной Гитлера, которая размещалась рядом с его спальни.

Рекордная цена за подобный предмет была уплачена за крышку сидения унитаза 1975 года, которая принадлежала Биллу Вайману, басисту английской рок-группы Rolling Stones с 1962 по 1993 годы. Неизвестный поклонник выложил за нее 850 фунтов.