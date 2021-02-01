На аукціоні продадуть сидіння для унітазу, яке належало Гітлеру

Американський солдат забрав сидіння з Берггофа, резиденції Гітлера у Баварських Альпах

На аукціон в Меріленді, США, виставили вельми дивний лот — це сидіння на унітаз з Берггофа, резиденції Адольфа Гітлера в долині Берхтесгадена в Баварських Альпах. Про це пише Daily Mail.

Сидіння з резиденції забрав американський солдат Рагнвальд Борха, після того, як старші офіцери дозволили рядовим взяти, що "вони хочуть" з колишнього будинку Гітлера.

[ + – ] Сидіння для унітазу з резиденції Гітлера

Сам Гітлер покинув Берггоф 16 січня 1945 року, переселившись у фюрербункері в Берліні, де скоїв самогубство в кінці квітня.

[ + – ] Адольф Гітлер в резиденції Берггоф

25 квітня 1945 року після нальоту авіації союзників на Берхтесгаден, Берггоф піддався бомбардуванню і був повністю зруйнований. В два заходи територію Оберзальцберг бомбили 275 британських бомбардувальників "Ланкастер" і "Москито", а також 98 "Мустанг» 8-ї повітряної армії США. Було скинуто 1232 тонни бомб. Руїни будинку та прилеглих до нього приміщень проіснували до 1952 року. 30 квітня 1952 року за розпорядженням Баварського уряду руїни були повністю знесені.

[ + – ] Резиденція Берггоф після бомбардування в 1945 році

Наразі у лісі залишилися лише залишки бетонного фундаменту.

Відомо, що Рагнвальд Борха відправив сидіння для унітазу своїй сімʼї в Нью-Джерсі і після Другої Світової війни зберігав його в своєму підвалі, показуючи всім охочим.

[ + – ] Сидіння для унітазу з резиденції Гітлера

Тепер за нього планують виручити не менше, ніж за 20 тисяч доларів. Білл Панагопулос з Alexander Auctions сказав, що даний предмет "гарантовано стане одним з найцікавіших предметів, які колись можна було додати в колекцію реліквій Другої світової війни".

І додав, що аукціонний дім гарантує, що сидіння для унітазу було винесене з особистої ванної Гітлера, яка розміщувалася поруч з його спальнею.

Рекордна ціна за подібний предмет була сплачена за кришку сидіння унітазу 1975 року народження, яка належала Біллу Вайману, басисту англійської рок-групи Rolling Stones з 1962 до 1993 року. Невідомий шанувальник виклав за неї 850 фунтів.