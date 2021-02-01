Бывший северокорейский дипломат рассказал о своем побеге и репрессиях в КНДР

Рю Хен был послом КНДР в Кувейте, и сбежал в Южную Корею с женой и дочерью

Северокорейский высокопоставленный дипломат, сбежавший из КНДР более года назад, дал откровенное интервью, рассказав о репрессиях в Северной Корее и подготовке собственного побега. Рю Хен был послом КНДР в Кувейте, и, среди прочего, упомянул, что посольства используются для зарабатывания денег. Об этом пишет CNN.

Рю Хен с женой и дочерью сбежали в сентябре 2019 года. Они держали подготовку побега в секрете, дочери рассказали, что везут ее в школу, а потом сели в машину, приехали в посольство Южной Кореи и попросили убежища. Причиной этого поступка стало желание дипломата дать своему ребенку лучшую жизнь.

Рю рассказал, что если бы их поймали, то их бы немедленно вернули в Пхеньян и, скорей всего, отправили бы в лагерь, так как побег в Северной Корее считается государственной изменой и карается очень жестоко. Впрочем, дипломат отдает себе отчет, что сейчас, скорей всего, за его поступок расплачиваются три его брата и его 83-летняя мать, которые остались в КНДР, также, как и родители его жены.

"Я просто хочу, чтобы они жили долго. Любая мысль о том, что они будут наказаны за то, что я сделал, ранит мое сердце", — говорит Рю. Он рассказал, что ему повезло, так как часто семьи дипломатов разделяют, оставляя детей в качестве заложников в Пхеньяне, пока их родители работают за границей.

[ + – ] Рю Хен во время работы в Кувейте

Рю и его жена – выходцы из политической элиты КНДР, что позволило им занять высокие должности и уехать за границу, впрочем, он отмечает, что посольства Северной Кореи должны зарабатывать деньги для государства. Была установлена квота.

И Кувейт является важным источником дохода для Пхеньяна. По словам Рю, в стране работало около 10 тысяч северокорейских рабочих. С ними обращались, как с рабами, а практически все заработанные ими деньги шли прямиком в Пхеньян. Также много рабочих из КНДР было в Катаре и ОАЭ, вплоть до 2017 года, пока ООН не наложило санкции на Северную Корею. Но наибольшее количество работников из КНДР находится в Китае и России.

До своего назначения в Кувейт Рю работал в Сирии и рассказал, что его соотечественники продавали оружие режиму Башара Асада, включая дальнобойные системы залпового огня. артиллерийские и зенитные системы вооружения. Однако, когда в Сирии началась война – весь дипломатический корпус был отозван.

Говоря о денуклеаризации, Рю отметил, что "ядерная мощь Северной Кореи напрямую связана со стабильностью режима", — и Ким Чен Ын, вероятно, считает, что ядерное оружие является ключом к его выживанию. Так что скорого разоружения ждать не стоит. Дипломат заявил, что предыдущие администрации США загнали себя в угол, требуя денуклеаризации на переговорах с тоталитарным государством.

[ + – ] Военный парад в Северной Корее

"США не могут отказаться от денуклеаризации, а Ким Чен Ын не может на это пойти", — добавил он.

Рю Хен не стал первым северокорейским дипломатом, сбежавшим в Южную Корею, в 2019 году КНДР покинул посол в Италии, а Тхэ Ен Хо, бывший заместитель посла в Британии, сбежал в 2016 году. С тех пор Тхэ был избран в Национальное собрание Южной Кореи.