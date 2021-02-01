Колишній північнокорейський дипломат розповів про свою втечу і репресії в КНДР

Рю Хен був послом КНДР в Кувейті, і втік до Південної Кореї з дружиною і дочкою

Північнокорейський високопоставлений дипломат, який втік з КНДР більше року тому, дав відверте інтерв'ю, розповівши про репресії в Північній Кореї і підготовку власної втечі. Рю Хен був послом КНДР в Кувейті, і, між іншим, згадав, що посольства використовуються для заробляння грошей. Про це пише CNN.

Рю Хен з дружиною і дочкою втекли у вересні 2019 року. Вони тримали підготовку втечі в секреті, дочці розповіли, що везуть її в школу, а потім сіли в машину, приїхали в посольство Південної Кореї і попросили притулку. Причиною цього вчинку стало бажання дипломата дати своїй дитині краще життя.

Рю розповів, що якби їх спіймали, то їх би негайно повернули в Пхеньян і, швидше за все, відправили б у табір, оскільки втеча в Північній Кореї вважається державною зрадою і карається дуже жорстоко. Втім, дипломат розуміє, що зараз, швидше за все, за його вчинок розплачуються три його брата і його 83-річна мати, які залишилися в КНДР, також як і батьки його дружини.

"Я просто хочу, щоб вони жили довго. Будь-яка думка про те, що вони будуть покарані за те, що я зробив, ранить моє серце", — говорить Рю. Він розповів, що йому пощастило, оскільки часто сім'ї дипломатів розділяють, залишаючи дітей в якості заручників в Пхеньяні, поки їх батьки працюють за кордоном.

[ + – ] Рю Хен під час роботи в Кувейті

Рю і його дружина — вихідці з політичної еліти КНДР, що дозволило їм зайняти високі посади і виїхати за кордон, втім, він зазначає, що посольства Північної Кореї повинні заробляти гроші для держави. Була встановлена квота.

І Кувейт є важливим джерелом доходу для Пхеньяна. За словами Рю, в країні працювало близько 10 тисяч північнокорейських робітників. З ними поводилися, як з рабами, а практично всі зароблені ними гроші йшли прямо в Пхеньян. Також багато робітників з КНДР було в Катарі та ОАЕ, аж до 2017 року, поки ООН не наклало санкції на Північну Корею. Але найбільша кількість працівників з КНДР знаходиться в Китаї і Росії.

До свого призначення в Кувейт Рю працював в Сирії і розповів, що його співвітчизники продавали зброю режиму Башара Асада, включаючи далекобійні системи залпового вогню. артилерійські і зенітні системи озброєння. Однак, коли в Сирії почалася війна — весь дипломатичний корпус відкликали.

Говорячи про денуклеаризацію, Рю зазначив, що "ядерна міць Північної Кореї безпосередньо пов'язана зі стабільністю режиму", — і Кім Чен Ин, ймовірно, вважає, що ядерна зброя є ключем до його виживання. Тому швидкого роззброєння чекати не варто. Дипломат заявив, що попередні адміністрації США загнали себе в кут, вимагаючи денуклеаризації у перемовинах з тоталітарною державою.

[ + – ] Військовий парад в Північній Кореї

"США не можуть відмовитися від денуклеаризації, а Кім Чен Ин не може на це піти", — додав він.

Рю Хен не став першим північнокорейським дипломатом, що втік до Південної Кореї, у 2019 році КНДР покинув посол в Італії, а Тхе Ен Хо, колишній заступник посла в Британії, втік у 2016 році. Відтоді Тхе був обраний в Національні збори Південної Кореї.