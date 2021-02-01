В России составили новый "черный список" аниме: какие мультфильмы запретят первыми

Несмотря на отсутствие официального запрета, доступ к указанному контенту будет заблокирован на ряде интернет-площадок еще до решения суда.

В Российской Федерации намерены запретить еще ряд популярных аниме-мультфильмов, включая такие известные сериалы, как "Князя тьмы" и "Натюрморт в серых тонах". Сообщение об этом в понедельник, 1 февраля опубликовал Telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", – написала пресс-служба.

Как сообщается в публикации, "под нож" судебных рецензентов попали следующие мультфильмы: "Князь Тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Натюрморт в серых тонах", "Загадка Дьявола", "Класс убийц", "Токийский Гуль", а также сериал "Межвидовые рецензенты". Кроме того, сообщается о блокировке доступа к ряду профильных групп во "Вконтакте", распространявших указанную видеопродукцию.

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Всего прокуратура попросила запретить восемь мультфильмов, размещенных на пяти сайтах. Несмотря на отсутствие официального запрета, доступ к указанному контенту будет ограничен на ряде интернет-площадок еще до рассмотрения дел по существу и вступления решения судов в законную силу.

Напомним, 20 января власти РФ в судебном порядке запретили аниме-сериал "Тетрадь смерти" обнаружив в одном из эпизодов аниме "призывы к суициду, изображения физического и психологического насилия, а также нетрадиционных сексуальных отношений". Отметим, что ранее в России запретили британскую комедию "Смерть Сталина", увидев в кинокартине "украинский след".