"Пососи мои яйца": над штаб-квартирой брокера Robinhood пролетел самолет с "приветом" от Reddit

Автор идеи доплатил пилоту, чтобы тот подольше покружил над штаб-квартирой брокера.

30 января 2021 года над штаб-квартирой брокера Robinhood, которая находится в Сан-Франциско, пролетел самолет с надписью "Пососи мои яйца, Robinhood". Об этом рассказал сам автор идеи, который пользуется Twitter под ником Kaspar.

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Kaspar рассказал, что доплатил пилоту для того, чтобы тот покружил над штаб-квартирой Robinhood.

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Самолет с оскорбительными словами в адрес Robinhood в небе над Сан-Франциско увидели и другие пользователи Twitter.

"Деньги потрачены правильно, сэр", — написал один из них.

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Напомним, недавно пользователи соцсети Reddit, состоящие в сообществе WallStreetBets, решили самостоятельно скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop после того, как один из юзеров пожаловался на хедж-фонды, пытающиеся намеренно сдерживать рост цен на акции GameStop. В итоге инвесторам-любителям удалось сделать так, что акции компании теперь стоят на 700% дороже. Этим пользователи "утерли нос" Уолл-Стрит, эксперты которой прогнозировали дальнейшее падение стоимости акций.

После этого сообщество переключилось на покупку акций других компаний, таких как Nokia и Blackberry. Из-за всей этой истории хедж-фонды потеряли миллиарды долларов.

Также на днях стало известно, что инвесторам с Reddit удалось повлиять на цены на серебро — они выросли на 7,4% (до $28,99 за унцию) на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года.

Robinhood являлся главной площадкой, через которую инвесторы-любители массово скупали акции GameStop. 28 января ее администрация приняла решение отключить возможность покупать акции GameStop и других компаний, на которые переключились пользователи Reddit. Это сильно возбудило многих пользователей интернета.

29 января Robinhood вернул возможность покупать акции GameStop, но только по одной на человека.

Отметим, 1 февраля стало известно, что в Голливуде уже хотят снять фильм по этой истории.