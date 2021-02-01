В Голливуде снимут фильм о войне инвесторов с Reddit с "волками" Уолл-стрит

Студия MGM купила права на книгу, посвященную этому феномену.

Студия MGM приобрела права на экранизацию книги о войне инвесторов с Reddit с Уолл-стрит, хотя над ней еще идет работа. Автором данной истории выступит Бен Мезрич, тот самый, который написал книгу об истории Facebook и которая легла в основу сценария "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера.

Как сообщает издание Deadline со ссылкой на собственный источники, новая книга будет называться "Антисоциальная сеть" и расскажет о флешмобе пользователей Reddit, которые в шутку скупая акции "умирающей" компании GameStop помогли ее акциям вырасти в цене от $6 до $490 за штуку.

Согласно информации, полученной от источников, договор на экранизацию ещё не написанной книги был заключен 29 января 2021 года. MGM торопилась, чтобы обойти конкурентов. И ей это удалось. Тем более, что кинобоссы не сомневаются в авторе, книга которого "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве" легла в основу сценария фильма "Социальная сеть", сумевшего принести кассовые сборы в размере $224,9 млн при бюджете $40 млн.

Актерский состав пока не утвержден. Также не известно, кто займет режиссерское кресло, но вот продюсера уже нашли —им выступит номинант на "Оскар" Аарон Райдер.

Напомним вкратце о резонансной истории, которой в США хотят посвятить не только книгу, но и фильм. Пользователи соцсети Reddit, состоящие в сообществе WallStreetBets, решили самостоятельно скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop после того, как один из юзеров пожаловался на хедж-фонды, пытающиеся намеренно сдерживать рост цен на акции GameStop. В итоге инвесторам-любителям удалось сделать так, что акции компании теперь стоят на 700% дороже. После этого сообщество переключилось на покупку акций других компаний, таких как Nokia и Blackberry. Из-за всей этой истории хедж-фонды потеряли миллиарды долларов.

Также на днях стало известно, что инвесторам с Reddit удалось повлиять на цены на серебро — они выросли на 7,4% (до $28,99 за унцию) на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года, пишет Financial Times.

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