У Голлівуді знімуть фільм про війну інвесторів з Reddit з "вовками" Уолл-стріт

Студія MGM купила права на книгу, присвячену цьому феномену.

Студія MGM придбала права на екранізацію книги про війну інвесторів з Reddit з Уолл-стріт, хоча над нею ще йде робота. Автором цієї історії виступить Бен Мезріч, той самий, який написав книгу про історію Facebook і яка лягла в основу сценарію "Соціальна мережа" режисера Девіда Фінчера.

Як повідомляє видання Deadline з посиланням на власні джерела, нова книга буде називатися "Антисоціальна мережа" і розповість про флешмоб користувачів Reddit, які жартома скуповуючи акції "вмираючої" компанії GameStop, допомогли її акціям вирости в ціні від $ 6 до $ 490 за штуку.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел, договір на екранізацію ще не написаної книги був укладений 29 січня 2021 року. MGM поспішала, щоб обійти конкурентів. І їй це вдалося. Тим більше, що кінобоси не сумніваються в авторі, книга якого "Мільярдери мимоволі: як створювався Facebook, історія про секс, гроші, геніальність і зраду" лягла в основу сценарію фільму "Соціальна мережа", який зумів принести касові збори розміром $ 224,9 млн при бюджеті $ 40 млн.

Акторський склад поки не затверджений. Також не відомо, хто займе режисерське крісло, але ось продюсера вже знайшли. Ним виступить номінант на "Оскар" Аарон Райдер.

Нагадаємо коротенько про резонансну історію, якій у США хочуть присвятити не тільки книгу, але і фільм. Користувачі соцмережі Reddit, що складаються в суспільстві WallStreetBets, вирішили самостійно скуповувати акції мережі роздрібних магазинів відеоігор GameStop після того, як один з користувачів поскаржився на хедж-фонди, що намагаються навмисно стримувати зростання цін на акції GameStop. У результаті інвесторам-любителям вдалося зробити так, що акції компанії тепер коштують на 700% дорожче. Після цього співтовариство переключилося на покупку акцій інших компаній, таких як Nokia і Blackberry. Через усю цю історію хедж-фонди втратили мільярди доларів.

Також днями стало відомо, що інвесторам з Reddit вдалося вплинути на ціни на срібло — вони виросли на 7,4% (до $ 28,99 за унцію) на світових ринках, досягнувши найвищого рівня із серпня 2020 року, пише Financial Times.

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