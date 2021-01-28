Пользователи Reddit подняли акции "умирающей" компании GameStop и нанесли убытков хедж-фондам на миллиарды долларов

Юзеры выступили единым фронтом против волков с Уолл-стрит.

В конце ноября 2020 года один из пользователей соцсети Reddit написал пост о том, что хедж-фонд Melvin Capital намеренно хочет обанкротить сеть магазинов для геймеров GameStop, делая ставки на короткие позиции акций этой компании. В итоге, пользователи решили самостоятельно скупать акции GameStop, чтобы "забрать деньги у богатых и жадных менеджеров хедж-фондов". Все это привело к тому, что теперь хедж-фонды терпят большие убытки.

Как выросли акции полузабытой компании?

По удачному стечению обстоятельств, вскоре, как юзеры соцсети Reddit начали скупать акции, в компании произошли кадровые изменения — в начале 2021 года в топ-менеджмент вошел экс-гендиректор Chewy Райан Коэн. Новости о его назначении спровоцировали рост интереса к акциям компании. В итоге, шорт-продавцам стало невыгодно держать короткую позицию, и они начали доплачивать, чтобы выкупить акции. К 22 января акции компании подскочили на 51%. А 25 января стоимость одной акции, которая раньше оценивалась в $6, уже составляла $144, передает издание CNBC, а на утренних торгах 26 января подскочила до отметки $159,18.

"Резкий скачок цены акций и оценки GameStop был вызван высоким, но краткосрочным интересом и, в какой-то степени, спекуляциями розничных инвесторов", — прокомментировал Джозеф Фельдман, аналитик компании Telsey. По его мнению, это неустойчивый рост: стоимость бумаг и оценка компании скоро вернутся к прежнему уровню. Стоит отметить, что в течение всего двух месяцев, с 30 ноября 2020 года по 26 января 2021 года, акции GameStop в среднем подорожали на 360% — до $81,16, а рыночная капитализация выросла в три раза — до $5 млрд.

По словам Джима Рейда, бизнес-стратега Deutsche Bank, GameStop была самой торгуемой компанией на фондовом рынке США во вторник, обогнав Tesla и Apple, хотя их рыночная капитализация в 81 и 233 раза соответственно больше.

[ + – ] Резкий скачок цен на акции компании GameStop Фото: cnbc.com

Почему хедж-фонды сдерживали рост акций GameStop?

Некогда популярная сеть магазинов для геймеров, продающая игровые приставки, гарнитуру. диски и пр. товары, в последние пять-шесть лет испытывала трудности: доходы падали (с 2018 по 2020-й доходы сократились на 40%) и акции компании, соответственно, тоже. Но это не мешало компании оставаться популярной среди шорт-продавцов на Уолл-стрит: 138% находящихся в обращении акций были распроданы по коротким позициям. Таким образом GameStop стала лидером в ставках на падение. Почему это выгодно? Потому что ставки на падение акций работают благодаря займу акций у брокера. Например, какой-то инвестор получает бумаги у брокера и тут же продаёт их, условно, по $10 за акцию, тем самым открывая короткую позицию. Затем акции падают в цене, инвестор обратно скупает их, но уже по $9 за штуку и возвращает брокеру. После всех этих перепродаж прибыль инвестора составляет разницу — $1. Но вот при резком росте акций инвестору нужно выкупить акции по завышенной цене — тогда инвестор терпит убытки.

Сколько потеряли хедж-фонды?

Спровоцировав рост стоимости акций, пользователи Reddit добились того, что оставили хедж-фонды (инвесторов) в минусе. Например, известно, что хедж-фонд Melvin Capital закрыл короткую позицию в GameStop 26 января, потому что понес большие убытки. К сожалению, в CNBC не смогли разузнать размеры этих потерь, но зато журналистам стало известно, что хедж-фонды Citadel и Point72 вложили около $3 млрд в Melvin Capital, чтобы помочь ему удержаться на плаву.

Согласно данным S3 Partners, на фоне стремительного роста GameStop продавцы в короткую позицию накопили на текущий момент убытки на сумму более $5 млрд, включая убытки в размере $917 млн в понедельник и $1,6 млрд в пятницу на прошлой неделе.

А сегодня, 28 января, CNBC сообщило, что стоимость акций взлетела до $490.

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