Користувачі Reddit підняли акції "вмираючої" GameStop і завдали збитків хедж-фондам на мільярди доларів

Користувачі виступили єдиним фронтом проти вовків з Уолл-стріт.

Наприкінці листопада 2020 року один з користувачів соцмережі Reddit написав пост про те, що хедж-фонд Melvin Capital навмисно хоче довести до банкрутства мережу магазинів для геймерів GameStop, роблячи ставки на короткі позиції акцій цієї компанії. У підсумку, користувачі вирішили самостійно скуповувати акції GameStop, щоб "забрати гроші в багатих і жадібних менеджерів хедж-фондів". Усе це призвело до того, що тепер хедж-фонди зазнають великих збитків.

Як виросли акції напівзабутої компанії?

За вдалим збігом обставин, незабаром, як користувачі соцмережі Reddit почали скуповувати акції, у компанії відбулися кадрові зміни — на початку 2021 року в топ-менеджмент увійшов екс-гендиректор Chewy Райан Коен. Новини про його призначення спровокували зростання інтересу до акцій компанії. У підсумку, шорт-продавцям стало невигідно тримати коротку позицію, і вони почали доплачувати, щоб викупити акції. До 22 січня акції компанії підскочили на 51%. А 25 січня вартість однієї акції, яка раніше оцінювалася в $ 6, уже становила $ 144, передає видання CNBC, а на ранкових торгах 26 січня підскочила до позначки $ 159,18.

"Різкий стрибок ціни акцій і оцінки GameStop був викликаний високим, але короткостроковим інтересом і, якоюсь мірою, спекуляціями роздрібних інвесторів", — прокоментував Джозеф Фельдман, аналітик компанії Telsey. На його думку, це нестійке зростання: вартість паперів та оцінка компанії скоро повернуться до колишнього рівня. Варто зазначити, що протягом всього двох місяців, з 30 листопада 2020 року до 26 січня 2021 року акції GameStop у середньому подорожчали на 360% — до $ 81,16, а ринкова капіталізація зросла в три рази — до $ 5 млрд.

За словами Джима Рейда, бізнес-стратега Deutsche Bank, GameStop була найбільш торговою компанією на фондовому ринку США у вівторок, обігнавши Tesla і Apple, хоча їх ринкова капіталізація у 81 і 233 разів відповідно більше.

[ + – ] Різкий стрибок цін на акції компанії GameStop Фото: cnbc.com

Чому хедж-фонди стримували зростання акцій GameStop?

Колись популярна мережа магазинів для геймерів, що продає ігрові приставки, гарнітуру. диски та ін. товари, в останні п'ять-шість років зазнавала труднощів: доходи падали (з 2018 по 2020-й доходи скоротилися на 40%) й акції компанії, відповідно, теж. Але це не заважало компанії залишатися популярною серед шорт-продавців на Уолл-стріт: 138% акцій з обігу були розпродані по коротких позиціях. Таким чином GameStop стала лідером у ставках на падіння. Чому це вигідно? Тому що ставки на падіння акцій працюють завдяки позиці акцій у брокера. Наприклад, якийсь інвестор отримує папери в брокера і тут же продає їх, умовно, по $ 10 за акцію, тим самим відкриваючи коротку позицію. Потім акції падають у ціні, інвестор назад скуповує їх, але вже по $ 9 за штуку і повертає брокеру. Після всіх цих перепродажів прибуток інвестора становить різницю — $ 1. Але ось при різкому зростанні акцій інвестору потрібно викупити акції за завищеною ціною — тоді інвестор зазнає збитків.

Скільки втратили хедж-фонди?

Спровокувавши зростання вартості акцій, користувачі Reddit домоглися того, що залишили хедж-фонди (інвесторів) у мінусі. Наприклад, відомо, що хедж-фонд Melvin Capital закрив коротку позицію в GameStop 26 січня, тому що зазнав великих збитків. На жаль, у CNBC не змогли дізнатися розміри цих втрат, але журналістам стало відомо, що хедж-фонди Citadel і Point72 вклали близько $ 3 млрд у Melvin Capital, щоб допомогти йому втриматися на плаву.

Згідно з даними S3 Partners, на тлі стрімкого зростання GameStop продавці накопичили на поточний момент збитки на суму понад $ 5 млрд, включаючи збитки в розмірі $ 917 млн у понеділок і $ 1,6 млрд у п'ятницю минулого тижня.

А сьогодні, 28 січня, CNBC повідомило, що вартість акцій злетіла до $ 490.

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