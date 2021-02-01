Американский фармацевт, испортивший 57 флаконов вакцины Moderna, верит, что Земля плоская, – ФБР

Стивен Бранденбург долгое время утверждал, что вакцина сделает людей бесплодными и имплантирует им микрочипы.

Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в Графтоне, штат Висконсин, 46-летний фармацевт Стивен Бранденбург, который испортил 57 флаконов, намеренно убрав их из холодильника, не только считает, что вакцинация вредна для здоровья людей, но также верит в то, что Земля – плоская, а неба вообще не существует.

Об этом пишет The Washington Post.

О его убеждениях стало известно суду после того, как ФБР проверило его телефон, компьютер и жесткий диск.

По словам техника медицинского центра Aurora Medical Center Сары Стикер, которая обнаружила неохлажденные дозы вакцины Moderna, Бранденбург был очень увлечен теориями заговора.

Она рассказала правоохранителям, что Бранденбург на протяжении нескольких месяцев утверждал, что вакцина нанесет вред людям, сделает их бесплодными и имплантирует им микрочипы.

По словам прокуратуры, Бранденбург 24 декабря 2020 года умышленно извлек из холодильника 57 флаконов вакцины, каждый из которых содержал достаточно препарата, чтобы сделать 10 прививок. Он продержал их вне холодильника около трех часов, прежде чем поместить обратно.

На следующий день он снова извлек дозы вакцины, которые находились в непригодных для хранения условиях в течение девяти часов, пока их не обнаружила Сара Стикер.

По информации суда, 26 декабря 2020 года испорченной вакциной были привиты 57 пациентов. Администратор медицинского центра заявил, что вакцина не была бы использована, если бы в то время было известно, что она много часов находилась вне холодильника.

30 декабря Бранденбург признался в содеянном.

"Я сделал это, чтобы вакцина стала непригодной", – сказал он правоохранителям, добавив, что прививка навредит здоровью людей.

На следующий день он был уволен из медицинского центра Aurora Medical Center.

В другом интервью Стикер рассказала, что Бранденбург отправлял ей текстовые сообщения, в которых старался ее убедить в том, что небо на самом деле не небо, а "щит, воздвигнутый правительством, чтобы люди не видели Бога".

Бранденбург должен явиться в суд 9 февраля.

Напомним, Стивена Бранденбурга обвиняют в попытке фальсификации потребительских товаров и пренебрежении к риску причинения смерти или телесных повреждений пациентам. Ему грозит срок в 20 лет и штраф 250 тысяч долларов.