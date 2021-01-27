Американскому фармацевту, испортившему 570 доз вакцины Moderna, грозит 20 лет тюрьмы

Стивену Бранденбургу выдвинули обвинения по двум статьям, по каждой из которых предусмотрен срок в 10 лет.

Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в Графтоне, штат Висконсин, 46-летний фармацевт Стивен Бранденбург может понести суровое наказание за то, что испортил 57 флаконов вакцины Moderna, в каждом из которых было 10 доз, передает ABC News.

Согласно информации на сайте Минюста США, мужчину обвиняют в попытке фальсификации потребительских товаров и пренебрежении к риску причинения смерти или телесных повреждений пациентам.

Выяснилось, что Бранденбург, проработавший фармацевтом 23 года, 24 декабря умышленно на несколько часов убрал ящик с вакциной из холодильника, а затем вернул его обратно. По данным полиции, вакцина находилась вне холодильника 12 часов. Следствию Стивен заявил, что сделал это "с целью позволить вакцине выйти за пределы температурного диапазона, чтобы она не была эффективной".

В результате таких манипуляций американцам был введен поврежденный препарат. По оценкам полиции, испорченная партия вакцины оценивается от 8 до 11 тысяч долларов.

Мужчину задержали 31 декабря, но в начале этого года выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов.

На предварительном слушании, которое прошло 4 января, прокурор округа решил, что необходимо достоверно проверить вакцины на предмет их испорченности. Если дозы препарата были уничтожены не полностью, то Бранденбург будет виновен в совершении правонарушения, а не уголовного преступления.

На допросе фармацевт признал свою вину, добавив, что делал подобное дважды, и объяснил поступок тем, что скептически воспринимает вакцинацию в целом и вакцину Moderna в частности. Он верит, что препарат небезопасен для людей и способен менять их ДНК. Ко всему прочему, Бранденбург оказался сторонником теорий заговора. При этом он добавил, что предупреждал коллег о своих взглядах последние 10 лет.

По словам исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Брайана Бойнтона из Министерства юстиции, такой поступок в разгар глобального кризиса в сфере здравоохранения требует решительных мер. Если вакцины окажутся непригодными, Бранденбургу грозит срок в 20 лет (по 10 – за каждое обвинение) и штраф 250 тысяч долларов.

Пока идет расследование, фармацевту приостановили действие лицензии, заставили сдать четыре единицы огнестрельного оружия и запретили покидать штат без одобрения суда.

Тем временем в Украине более половины граждан не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно, поскольку не верят в эффективность прививки и не доверяют власти. До конца недели государство должно получить первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX.