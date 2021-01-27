Американському фармацевту, який зіпсував 570 доз вакцини Moderna, загрожує 20 років в'язниці

Стівену Бранденбургу висунули звинувачення за двома статтями, по кожній з яких передбачений термін у 10 років.

Колишній співробітник медичного центру Aurora Medical Center у Графтон, штат Вісконсин, 46-річний фармацевт Стівен Бранденбург може понести суворе покарання за те, що зіпсував 57 флаконів вакцини Moderna, у кожному з яких було 10 доз, передає ABC News.

Згідно з інформацією на сайті Мін'юсту США, чоловіка звинувачують у спробі фальсифікації споживчих товарів і зневазі до ризику заподіяння смерті або тілесних ушкоджень пацієнтам.

З'ясувалося, що Бранденбург, який пропрацював фармацевтом 23 роки, 24 грудня навмисне на кілька годин прибрав ящик з вакциною з холодильника, а потім повернув його назад. За даними поліції, вакцина перебувала поза холодильником 12 годин. Слідству Стівен заявив, що зробив це "з метою дозволити вакцині вийти за межі температурного діапазону, щоб вона не була ефективною".

У результаті таких маніпуляцій американцям був введений пошкоджений препарат. За оцінками поліції, зіпсована партія вакцини оцінюється від 8 до 11 тисяч доларів.

Чоловіка затримали 31 грудня, але на початку цього року випустили під заставу розміром 10 тисяч доларів.

На попередньому слуханні, яке пройшло 4 січня, прокурор округу вирішив, що необхідно достовірно перевірити вакцини на предмет їх зіпсованості. Якщо дози препарату були знищені в повному обсязі, то Бранденбург буде винен у скоєнні правопорушення, а не кримінального злочину.

На допиті фармацевт визнав свою провину, додавши, що робив подібне двічі, і пояснив вчинок тим, що скептично сприймає вакцинацію в цілому і вакцину Moderna зокрема. Він вірить, що препарат небезпечний для людей і здатний змінювати їх ДНК. До всього іншого, Бранденбург виявився прихильником теорій змови. При цьому він додав, що попереджав колег про свої погляди останні 10 років.

За словами виконуючого обов'язки помічника генерального прокурора Брайана Бойнтона з Міністерства юстиції, такий вчинок у розпал глобальної кризи у сфері охорони здоров'я вимагає рішучих заходів. Якщо вакцини виявляться непридатними, Бранденбургу загрожує термін у 20 років (по 10 — за кожне звинувачення) і штраф 250 тисяч доларів.

Наразі триває розслідування, фармацевту призупинили дію ліцензії, змусили здати чотири одиниці вогнепальної зброї і заборонили залишати штат без дозволу суду.

Тим часом в Україні більше половини громадян не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть безкоштовно, оскільки не вірять в ефективність щеплення і не довіряють владі. До кінця тижня держава повинна отримати першу партію вакцин від COVID-19 у рамках COVAX.