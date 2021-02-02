В стиле аббатства Даунтон: шотландский аристократ распродает семейные реликвии

25-й граф Сазерленд выставил на аукцион мраморные бюсты, ружья и формочки для печенья

Шотландский аристократ, 25-й граф Сазерленд, решил избавиться от семейных сокровищ, которые десятилетиями копились в его родовом замке Данробин, и выставил на аукцион 450 разнообразных лотов. Продает картины, статуи, оружие и даже кухонные принадлежности. Об этом пишет Daily Mail.

Причем цены на семейные реликвии будут варьироваться от 80 фунтов за кухонные принадлежности и до 12 тысяч фунтов за редкие кремниевые ружья.

Аукционный дом Bonhams проведет в Эдинбурге распродажу предметов из замка Данробин уже в апреле. Причем предстоящий аукцион уже вызвал ажиотаж. Семейные реликвии графа Сазерленда описывают, как "настоящую капсулу времени в стиле популярного сериала "Аббатство Даунтон".

[ + – ] Серебрянная посуда [ + – ] Рамы для картин

С молотка пойдут реликвии, которые копились в замке десятилетиями. Среди них более десятка мраморных бюстов и скульптур, пейзажи и портреты, некоторые кисти известных художников.

Одним из самых ценных лотов являются ружья и пистолеты. Причем некоторые из них оцениваются до 15 тысяч фунтов стерлингов, как кремниевые пистолеты XVIII века, изготовленные известным оружейником Александром Кэмпбеллом.

[ + – ] Мраморные бюсты в кладовой [ + – ] Старинные ружья и пистолеты

Но наибольший интерес у потенциальных покупателей вызвали предметы домашнего обихода и кухонные принадлежности позапрошлого века – умывальники, кувшины, ночные горшки, сервизы, медные сковородки, формочки для печенья и сахара.

[ + – ] Кухонная утварь [ + – ] Формочки для печенья

Замок Данробин, родовое поместье Сазерлендов, расположен в высокогорном районе Шотландии. Был построен в XIII веке на месте средневекового форта и перестроен столетия спустя архитектором Чарльзом Бэрри, который строил Вестминстерский дворец.

[ + – ] Замок Данробин

Замок использовался как школа-интернат для мальчиков в течение семи лет с конца 1960-х годов, а потом, как и прежде, стал семейным домом. На данный момент стены старого замка сохранились во внутреннем дворе. Замок открыт для туристов.

В 2019 году замок унаследовал сэр Аластер Чарльз Сент-Клэр Сазерленд, который и решил устроить распродажу семейных сокровищ.