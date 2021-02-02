У стилі абатства Даунтон: шотландський аристократ розпродає сімейні реліквії

25-й граф Сазерленд виставив на аукціон мармурові бюсти, рушниці та формочки для печива

Шотландський аристократ, 25-й граф Сазерленд, вирішив позбутися від сімейних скарбів, які десятиліттями накопичувалися в його родовому замку Данробін, і виставив на аукціон 450 різноманітних лотів. Продає картини, статуї, зброю та навіть кухонне приладдя. Про це пише Daily Mail.

Причому ціни на сімейні реліквії будуть варіюватися від 80 фунтів за кухонне приладдя і до 12 тисяч фунтів за рідкісні кремнієві рушниці.

Аукціонний будинок Bonhams проведе в Единбурзі розпродаж предметів із замку Данробін вже в квітні. Причому майбутній аукціон вже викликав ажіотаж. Сімейні реліквії графа Сазерленда описують, як "справжню капсулу часу в стилі популярного серіалу "Абатство Даунтон"".

[ + – ] Срібний посуд [ + – ] Рами для картин

З молотка підуть реліквії, які накопичувалися в замку десятиліттями. Серед них більше десятка мармурових бюстів і скульптур, пейзажі та портрети, деякі кисті відомих художників.

Одним із найцінніших лотів є рушниці та пістолети. Причому деякі з них оцінюють у майже 15 тисяч фунтів стерлінгів, як кремнієві пістолети XVIII століття, виготовлені відомим зброярем Олександром Кемпбеллом.

[ + – ] Мармурові бюсти в коморі [ + – ] Старовинні рушниці і пістолети

Але найбільший інтерес у потенційних покупців викликали предмети домашнього вжитку і кухонне приладдя позаминулого століття — умивальники, глечики, нічні горщики, сервізи, мідні сковорідки, формочки для печива та цукру.

[ + – ] Кухонне начиння [ + – ] Форми для печива

Замок Данробін, родовий маєток Сазерленд, розташований у високогірному районі Шотландії. Був побудований в XIII столітті на місці середньовічного форту і перебудований століття тому архітектором Чарльзом Беррі, який будував Вестмінстерський палац.

[ + – ] замок Данробін

Замок використовувався як школа-інтернат для хлопчиків протягом семи років із кінця 1960-х років, а потім, як і раніше, став сімейним будинком. Наразі стіни старого замку збереглися у внутрішньому дворі. Замок відкритий для туристів.

У 2019 замок успадкував сер Аластер Чарльз Сент-Клер Сазерленд, який і вирішив влаштувати розпродаж сімейних скарбів.