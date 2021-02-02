Женская месть: шотландка наказала бывшего за измену, выйдя замуж за парня его любовницы (видео)

Супруги уже 4 года счастливо живут в браке и не о чем не жалеют.

Жительница Шотландии оригинально отомстила своему бывшему парню за измену. Джейд Первис из Эршира вышла замуж за парня его любовницы.

Об этом сообщает The Mirror.

Свою историю женщина рассказала в TikTok, Джейд объяснив, что была в отношениях со своим парнем в течение трех лет, пока не уличила его в измене. Она была даже помолвлена, но мужчина изменил ей, проехав 188 миль, чтобы встретиться с женщиной, с которой познакомился в Facebook.

Джейд утверждает, что женщина, о которой идет речь, также изменяла своему парню, с которым провела более пяти лет. Тогда она решила встретиться с этим мужчиной.

"Мы с ее парнем решили отомстить. Он проехал 188 миль, чтобы увидеть меня и не ушел. Это было семь лет назад, мы уже четыре года в браке. Думаю, что мы выиграли", – рассказала Джейд.

С момента публикации видео набрало 1,2 миллиона лайков.

Напомним, жительница Великобритании провела официальную церемонию бракосочетания с деревом в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля. У нее есть бойфренд и двое детей, которые также присутствовали на церемонии. Они не сразу поняли намерения женщины, но в результате поддержали ее.