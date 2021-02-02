Жіноча помста: шотландка покарала колишнього за зраду, вийшовши заміж за хлопця його коханки (відео)

Подружжя вже 4 роки щасливо живе у шлюбі і ні про що не шкодує.

Мешканка Шотландії оригінально помстилася своєму колишньому хлопцю за зраду. Джейд Первіс з Ерширу вийшла заміж за хлопця його коханки.

Про це повідомляє The Mirror.

Свою історію жінка розповіла в TikTok, Джейд пояснила, що була у відносинах зі своїм хлопцем протягом трьох років, поки не викрила його в зраді. Вона була навіть заручена, але чоловік зрадив її, проїхавши 188 миль, щоб зустрітися з жінкою, з якою познайомився у Facebook.

Джейд стверджує, що жінка, про яку йде мова, також зраджувала своєму хлопцеві, з яким провела понад пʼять років. Тоді вона вирішила зустрітися з цим чоловіком.

"Ми з її хлопцем вирішили помститися. Він проїхав 188 миль, щоб побачити мене і не пішов. Це було сім років тому, ми вже чотири роки в шлюбі. Думаю, що ми виграли", — розповіла Джейд.

З моменту публікації відео набрало 1,2 мільйон лайків.

Нагадаємо: мешканка Великобританії провела офіційну церемонію одруження з деревом в парку Рімроуз Веллі в передмісті Ліверпуля. У неї є бойфренд і двоє дітей, які також були присутні на церемонії. Вони не відразу зрозуміли наміри жінки, але в результаті підтримали її.