Госдеп США отреагировал на приговор Алексею Навальному. Протест поддержали Британия и ФРГ

К требованию США "освободить немедленно" оппозиционера Алексея Навального начали присоединяться внешнеполитические союзники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил позицию Штатов относительно применения к российскому политику Алексею Навальному реального тюремного срока в 3,5 лет, из которых тому еще предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением", – заявил Блинкен во вторник, 2 февраля.

По словам главы внешнеполитического ведомства США: "Как и каждый гражданин России, г-н Навальный имеет права, предусмотренные российской конституцией, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний".

"Мы повторяем наш призыв к правительству России немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального, а также сотни других российских граждан, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих гражданских прав".

Как отмечается з заявлении на сайте Госдепа, ранее Европейский суд по правам человека уже заключил, что осуждение Алексея Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было "незаконным и произвольным" и "политически мотивированным".

"Текущее судебное разбирательство против г-на Навального, начавшееся с его задержания 17 января, является продолжением усилий по нарушению прав г-на Навального и подавлению политического плюрализма, как ранее было установлено ЕСПЧ", – отметил Блинкен.

При этом, по его словам, Штаты будут "тесно координировать свои действия со своими союзниками и партнерами, для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав своих граждан".

В частности, к заявлению США уже присоединились такие союзники Америки, как Великобритания, Германия.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", – цитирует заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба "Интерфакс".

Министр добавил, что этот приговор наглядно демонстрирует, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидаемых от любого ответственного члена международного сообщества".

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Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному осудил у себя в Twitter и глава МИД ФРГ Хайко Маас: "Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден".

Кроме того со словами в поддержку позиции США уже выступил президент Франции Эммануэль Макрон, написав у себя в Twitter следующее: "Осуждение Алексея Навального неприемлемо. Политические разногласия не могут являться преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, таких как демократические свободы, не подлежит обсуждению".

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В МИД РФ заявление Госдепа США пока не комментировали.

Напомним, на выездном заседании во вторник, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил "условный" срок оппозиционера на реальный. В частности, лидера российской оппозиции отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". Однако с учетом года, проведенного под домашним арестом, оппозиционеру осталось "отсидеть" в колонии более чем два с половиной года.