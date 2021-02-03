В России предложили засекретить инвесторов, открывающих бизнес в Крыму

Сейчас большинство российских компаний не хотят работать в оккупированном Крыму, так как опасаются санкций со стороны США и ЕС.

Минэкономразвития РФ предлагает для повышения инвестиционной привлекательности создать в Крыму особые административные районы (ОАР). На их территории будет действовать особый правовой режим, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов как способ защиты от западных санкций. Об этом говорится в разрабатываемом законопроекте.

Конфиденциальность будет обеспечена тем, что будет ограничен доступ к данным об участниках ОАР, которые содержатся в государственных реестрах юрлиц и недвижимости. Такие сведения будут предоставляться только органам власти, внебюджетных фондов, Центральному банку и судам.

С подобными предложениями "власти" Крыма выступают с 2017 года.

В 2014 году США ввели в отношении Крыма практически полное торговое эмбарго и начали вводить санкции против российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. Аналогичные меры принимал и Евросоюз. При определении попадающих под санкции компаний американцы и европейцы опирались в основном на публичные сообщения и сведения российских государственных реестров.

В результате сейчас большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от зарубежных займов и торговли с европейскими партнерами.

С 2015 года в Крыму и Севастополе начали действовать свободные экономические зоны. Инвесторы, желающие работать в Крыму или в Севастополе, освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет, от уплаты земельного налога на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки участникам свободных экономических зон предоставляются без проведения торгов.

Напомним, семь лет понадобилось, чтобы Европейский суд по правам человека установил: РФ контролирует украинский Крым не с момента проведения так называемого референдума 18 марта 2014 года, а с 27 февраля, когда на полуострове массово появились "зеленые человечки".