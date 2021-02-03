У Росії запропонували засекретити інвесторів, які відкривають бізнес у Криму

Наразі більшість російських компаній не хочуть працювати в окупованому Криму, тому що побоюються санкцій з боку США та ЄС.

Мінекономрозвитку РФ пропонує для підвищення інвестиційної привабливості створити в Криму особливі адміністративні райони (ОАР). На їх території буде діяти особливий правовий режим, головною перевагою якого стане конфіденційність інвесторів як спосіб захисту від західних санкцій. Про це йдеться в законопроекті, що розробляється.

Конфіденційність буде забезпечена тим, що буде обмежений доступ до даних про учасників ОАР, що містяться в державних реєстрах юросіб і нерухомості. Такі відомості будуть надаватися тільки органам влади, позабюджетним фондам, Центральному банку і судам.

З подібними пропозиціями "влади" Криму виступають з 2017 року.

У 2014 році США ввели відносно Криму практично повне торгове ембарго і почали вводити санкції проти російських компаній, які ведуть бізнес на півострові. Аналогічні заходи вживав і Євросоюз. Для визначення компаній, що потраплять під санкції, американці та європейці спиралися в основному на публічні повідомлення і дані російських державних реєстрів.

У результаті наразі більшість російських федеральних компаній не виходять на кримський ринок, побоюючись санкцій, що відріжуть компанії від зарубіжних позик і торгівлі з європейськими партнерами.

З 2015 року в Криму і Севастополі почали діяти вільні економічні зони. Інвестори, які бажають працювати в Криму або в Севастополі, звільняються від сплати податку на майно на 10 років, від сплати земельного податку на три роки і від сплати ввізних митних зборів і податків. Крім того, земельні ділянки учасникам вільних економічних зон надаються без проведення торгів.

Нагадаємо: сім років знадобилося, щоб Європейський суд з прав людини встановив: РФ контролює український Крим не з моменту проведення так званого референдуму 18 березня 2014 року, а з 27 лютого, коли на півострові масово зʼявилися "зелені чоловічки".