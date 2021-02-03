США примут санкции по "Северному потому–2" уже после его достройки, – Госдеп

В Госдепе США рассказали о том, что достигли с Россией соглашения по продлению договора о ядерном разоружении на 5 лет, однако санкции за "Северный Поток – 2" это не отменяет.

Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении российско-немецкого трубопровода "Северный потока – 2" уже после окончания его строительства. Такое заявление озвучил в среду, 3 февраля во время ежедневной пресс-конференции официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций", – отметил Прайс. Спикер Госдепа добавил, что по словам Джо Байдена: "Северный поток – 2" – это скверная вещь, которая разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу Российским манипуляциям, а также является риском для системы европейской энергетической безопасности".

При этом Прайс отметил, что "санкции – это лишь один из многих важных инструментов" в арсенале вашингтонской администрации.

Вслед за этим, спикер заявил "о готовящемся продлении на сроком на пять лет договора о взаимном разоружении СНВ", которым предусмотрено взаимное сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

На это один из журналистов спросил пресс-секретаря Госдепа о том, "не чувствует ли он диссонанса" в заявлениях о дальнейшем сотрудничестве с Россией по СНВ и другим вопросам, и одновременной жесткой критикой арестов российской оппозиции, в особенности ее лидера – Алексея Навального?

"Здесь нет никакого диссонанса", – заявил в ответ Прайс, отметив, что США всегда преследует свои интересы, и "продление договора СНВ на 5 лет – осуществляется в интересах США", как и дальнейшие действия "по кейсу Алексея Навального".

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Отметим, что накануне член Сената США от республиканцев Билл Хагерти призвал президента Джо Байдена наложить на газопровод "Северный поток – 2" санкции, в связи с заключением оппозиционера Алексея Навального. "Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока – 2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности", – написал сенатор у себя в Twitter.

За день до этого, другой сенатор-республиканец, Митт Ромни, на фоне решения суда о замене Навальному условного срока реальным заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" за ситуацию лиц.

Напомним, Сенат США, как и все американцы ожидают большое выступления президента Джо Байдена в четверг, 4 февраля. Речь Байдена будет касаться, продления двустороннего договора между Россией и Штатами – СНВ-III, – по дальнейшему взаимному ядерному разоружению, который был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности, о чем и пойдет речь.

Как заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: "Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ".

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Байден с ЕС возможные санкции в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, Псаки заявила: "Что касается того, какие варианты санкций могут существовать, или какие варианты ответа могут существовать, то президент, конечно же, оставляет за собой право ответить так, как сочтет нужным, в любой момент".

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен уже озвучил позицию Штатов относительно применения к российскому политику Алексею Навальному реального тюремного срока в 3,5 лет, из которых тому еще предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.