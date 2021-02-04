Земля нагревается из-за пандемии COVID-19, – ученые

Сокращение выбросов аэрозолей в атмосферу привело к уменьшению в воздухе взвешенных частиц, которые отражают солнечный свет.

Пандемия коронавируса привела к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а это, в свою очередь, стало причиной ее краткосрочного нагревания. Об этом говорится в пресс-релизе исследования Национального центра атмосферных исследований, опубликованном на Phys.org.

По словам ученых, выбрасываемые в атмосферу аэрозоли обычно блокируют солнечный свет, но из-за повсеместных локдаунов их выбросы резко сократились, что привело к уменьшению концентрации взвешенных частиц в воздухе. В результате до Земли дошло больше солнечного тепла.

Исследователи отмечают, что больше всего этот эффект был замечен в России и США – там потепление достигло примерно 0,37 градуса Цельсия весной 2020 года.

[ + – ] Больше всего эффект потепления коснулся России и США, где сосредоточены самые большие выбросы аэрозолей Фото: Научная Россия

При этом, считают ученые, долгосрочное воздействие пандемии может заключаться, напротив, в замедлении глобального потепления из-за сокращения выбросов двуокиси углерода. Что касается потепления от аэрозолей, то этот эффект, скорее всего, временный и исчезнет в течение нескольких лет.

Это исследование должно помочь ученым лучше понять влияние разных типов аэрозолей в различных атмосферных условиях, что даст возможность лучше понять процессы изменения климата и воспрепятствовать ему.

Авторы работы утверждают, что использование аэрозолей для борьбы с глобальным потеплением – плохая идея, поскольку такие выбросы очень вредны для живых организмов.

[ + – ] Ученые считают, что это исследование позволит лучше понять процессы глобального потепления Фото: пресс-служба ООН

"Выбросы аэрозолей имеют серьезные последствия для здоровья. Сказать, что мы должны загрязнять [атмосферу аэрозолями], – непрактично", – отметил один из авторов исследования Эндрю Геттельман.

Соавторами исследования были ученые из Оксфордского университета, Имперского колледжа и Университета Лидса.

Как сообщалось ранее, ситуация с загрязнением мирового океана может быть гораздо страшнее и масштабнее, чем считалось ранее. Исследователи Государственного научного агентства Австралии (CSIRO) подсчитали, что глубоко в океанах находится минимум 14 миллионов тонн пластикового мусора.

Такие крошечные частички мусора крайне опасны для морских обитателей, которые с легкостью их проглатывают.

Ранее ученые пришли к выводу, что не последнюю роль в загрязнении вод играют рыболовные снасти. По оценкам Greenpeace, каждый год в окены попадает 640 тысяч тонн таких отходов. Однако надежда есть. Обнаружена бактерия, которая питается пластиком. Она не только уничтожает его, но и использует как источник питательных веществ.