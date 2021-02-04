В штате Техас объявили в розыск куклу Чаки и его сына Глена из фильмов ужасов

Злодея из фильмов ужасов чиновники описали как 28-летнего мужчину ростом чуть меньше метра с большим ножом.

Чиновники из Департамента общественной безопасности в американском штате Техас трижды по ошибке отправили рассылку на телефоны местных жителей о поисках Глена, якобы похищенного ребенка проклятой куклы Чаки из серии фильмов ужасов "Детские игры", сообщает The Guardian.

Людей попросили следить за Чаки, описав его как 28-летний мужчину с рыжими, каштановыми волосами, голубыми глазами, ростом около 95 см и весом 2,8 кг. В рассылке указывалось, что он был одет в синий джинсовый комбинезон, разноцветную полосатую рубашку с длинным рукавом и имел при себе большой нож, что соответствовало его внешности в фильмах. Раса Чаки была указана как "кукла".

Глен, который, по сюжету является ребенком куклы Чаки, был описан как пятилетний мальчик с рыжими волосами и голубыми глазами, одетый в голубую футболку с черным воротником.

[ + – ] Рассылка трижды приходила на телефоны жителей штата Фото: Рассылка Texas public safety department

Сообщение было передано через государственную систему Amber Alert, которая отправляется на мобильные телефоны людей, как правило, для того, чтобы помочь найти пропавшего ребенка.

Когда люди массово начали жаловаться на такие сообщения, в Департаменте поспешили извиниться и все объяснить:

"Это предупреждение является результатом неисправности. Мы приносим извинения за путаницу, которую это могло вызвать, и прилагаем все усилия, чтобы этого больше не повторилось".

Чаки – детская игрушка из специализированного магазина, которая ожила из-за переселения в нее души убийцы – Чарльза Ли Рэя по прозвищу Чикагский душитель. Маньяк погиб в магазине, прячась от полиции. Игрушку получает в качестве подарка на день рождения мальчик Эдди, и его жизнь в корне меняется. В финале фильма Чаки убивают и сжигают, но монстр воскресает благодаря невесте.

Первый фильм о Чаки режиссера Тома Холланда "Детские игры" вышел на экраны в 1988 году. Он получил популярность и спровоцировал выпуск линии игрушек наподобие персонажа ленты. Его сын Глен впервые появился в картине "Потомок Чаки" 2004 года.

Последний пока что из этой серии фильмов вышел в 2017 году и называется "Культ Чаки".

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Кстати, имя Чаки составили из имен трех убийц: Чарльза Менсона, Ли Харви и Джеймса Эрла Рея.