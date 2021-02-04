У штаті Техас оголосили в розшук ляльку Чакі та його сина Глена з фільмів жахів

Злодія з фільмів жахів чиновники описали як 28-річного чоловіка зростом трохи менше метра з великим ножем.

Чиновники з Департаменту громадської безпеки в американському штаті Техас тричі помилково надіслали розсилку на телефони місцевих жителів про пошуки Глена, нібито викрадену дитину проклятої ляльки Чакі із серії фільмів жахів "Дитячі ігри", повідомляє The Guardian.

Людей попросили стежити за Чакі, описавши його як 28-річного чоловіка з рудими, каштановим волоссям, блакитними очима, зростом майже 95 см і вагою 2,8 кг. У розсилці вказувалося, що він був одягнений в синій джинсовий комбінезон, різнокольорову смугасту сорочку з довгим рукавом і мав із собою великий ніж, що відповідало його зовнішності в фільмах. Раса Чакі була вказана як "лялька".

Глен, який, за сюжетом є дитиною ляльки Чакі, був описаний як п'ятирічний хлопчик із рудим волоссям і блакитними очима, одягнений у блакитну футболку з чорним коміром.

[ + – ] Розсилка тричі приходила на телефони жителів штату Фото: Рассылка Texas public safety department

Повідомлення передали через державну систему Amber Alert, яка надсилається на мобільні телефони людей, як правило, для того, щоб допомогти знайти зниклу дитину.

Коли люди масово почали скаржитися на такі повідомлення, в Департаменті поспішили вибачитися і все пояснити:

"Це попередження є результатом несправності. Ми просимо вибачення за плутанину, яку це могло викликати, і докладаємо всіх зусиль, щоб цього більше не повторилося".

Чакі — дитяча іграшка зі спеціалізованого магазину, яка ожила через переселення в неї душі вбивці — Чарльза Лі Рея на прізвисько Чиказький душитель. Маніяк загинув у магазині, ховаючись від поліції. Іграшку отримує як подарунок на день народження хлопчик Едді, і його життя докорінно змінюється. У фіналі фільму Чакі вбивають і спалюють, але монстр воскресає завдяки нареченій.

Перший фільм про Чакі режисера Тома Холланда "Дитячі ігри" вийшов на екрани в 1988 році. Він отримав популярність і спровокував випуск лінії іграшок на зразок персонажа стрічки. Його син Глен вперше з'явився в картині "Нащадок Чакі" 2004 року.

Останній поки що з цієї серії фільмів вийшов у 2017 році та називається "Культ Чакі".

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До речі, ім'я Чакі склали з імен трьох убивць: Чарльза Менсона, Лі Харві та Джеймса Ерла Рея.