Нищий рыбак из Таиланда нашел редчайшую оранжевую жемчужину стоимостью в 300 тысяч долларов

Сокровище оказалось в раковине, которая была прикреплена к бую, выброшенному волной на берег

37-летний рыбак из Таиланда случайно нашел драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. Хатчай Нийомдеча собирал со своей семьей моллюсков на берегу океана после отлива. Об этом пишет Daily Mail.

Жемчужина находилась в раковине, которая прицепилась к старому бую. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов. Дело в оттенке – оранжевые жемчужины столь яркого цвета невероятно редко встречаются, размере и форме – находка почти идеально круглая.

[ + – ] Жемчужина Мело, найденная в Таиланде

Интересно, но найденная жемчужина, является так называемой жемчужиной Мело, она состоит не из перламутра, так как рождает их не двустворчатый моллюск (в отличие от жемчуга Южных морей, Акои и Таити), а морская улитка Мело мело. Ареал обитания этой улитки — Вьетнам и воды Юго-Восточной Азии. Улитка Мело мело предпочитает обитать на глинистом дне тропических вод на глубине около 10 метров и представляет собой большую редкость.

[ + – ] Моллюск Мело мело, в котором находят оранжевый жемчуг

От улитки Мело мело во многом зависит, какой в ​​итоге получится жемчужина. Выделяющийся улиткой секрет специфическую окраску жемчужины и самой раковины. Цветовой диапазон жемчужин Мело мело колеблется от светло-золотых до шоколадно-коричневых. Самым ценным оттенком этих жемчужин является ярко-оранжевый.

Эти уникальные жемчужины исторически очень популярны в Азии, но только за последние 10 лет стали предметом охоты коллекционеров со всего мира.

[ + – ] Хатчай Нийомдеча, нашедший жемчужину, со своим отцом

[ + – ] Буй, к которому была прикреплена раковина с жемчужиной

В 1999 году ярко-оранжевая Мело размером 23 на 19 мм была продана на аукционе в Гонконге за 488 800 долларов.

Культивировать подобный жемчуг невозможно, его находят только в естественных условиях.

Нийомдеча надеется, что деньги от продажи жемчужины вытащат его семью из бедности, потому как в последнее время, из-за пандемии коронавируса, ему практически ничего не удавалось заработать и он даже получал пособие от государства.

Приобрести жемчужину уже захотели три покупателя, но скорей всего Мело достанется ювелиру из Китая, который предложил самую высокую цену и прибудет за сокровищем уже на следующей неделе.