Нищий рыбак из Таиланда нашел редчайшую оранжевую жемчужину стоимостью в 300 тысяч долларов
Сокровище оказалось в раковине, которая была прикреплена к бую, выброшенному волной на берег
37-летний рыбак из Таиланда случайно нашел драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. Хатчай Нийомдеча собирал со своей семьей моллюсков на берегу океана после отлива. Об этом пишет Daily Mail.
Жемчужина находилась в раковине, которая прицепилась к старому бую. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов. Дело в оттенке – оранжевые жемчужины столь яркого цвета невероятно редко встречаются, размере и форме – находка почти идеально круглая.
Интересно, но найденная жемчужина, является так называемой жемчужиной Мело, она состоит не из перламутра, так как рождает их не двустворчатый моллюск (в отличие от жемчуга Южных морей, Акои и Таити), а морская улитка Мело мело. Ареал обитания этой улитки — Вьетнам и воды Юго-Восточной Азии. Улитка Мело мело предпочитает обитать на глинистом дне тропических вод на глубине около 10 метров и представляет собой большую редкость.
От улитки Мело мело во многом зависит, какой в итоге получится жемчужина. Выделяющийся улиткой секрет специфическую окраску жемчужины и самой раковины. Цветовой диапазон жемчужин Мело мело колеблется от светло-золотых до шоколадно-коричневых. Самым ценным оттенком этих жемчужин является ярко-оранжевый.
Эти уникальные жемчужины исторически очень популярны в Азии, но только за последние 10 лет стали предметом охоты коллекционеров со всего мира.
В 1999 году ярко-оранжевая Мело размером 23 на 19 мм была продана на аукционе в Гонконге за 488 800 долларов.
Культивировать подобный жемчуг невозможно, его находят только в естественных условиях.
Нийомдеча надеется, что деньги от продажи жемчужины вытащат его семью из бедности, потому как в последнее время, из-за пандемии коронавируса, ему практически ничего не удавалось заработать и он даже получал пособие от государства.
Приобрести жемчужину уже захотели три покупателя, но скорей всего Мело достанется ювелиру из Китая, который предложил самую высокую цену и прибудет за сокровищем уже на следующей неделе.