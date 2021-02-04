Жебрак рибалка з Таїланду знайшов рідкісну помаранчеву перлину вартістю 300 тисяч доларів

Скарб опинився в раковині, що була прикріплена до буя, викинутого хвилею на берег

37-річний рибалка з Таїланду випадково знайшов дорогоцінну перлину рідкісного апельсинового відтінку. Хатчай Нійомдеча збирав зі своєю сім'єю молюсків на березі океану після відпливу. Про це пише Daily Mail.

Перлина опинилася в раковині, що причепилася до старого буя. Її попередня вартість становить понад 300 тисяч доларів. Справа у відтінку — помаранчеві перлини такого яскравого кольору неймовірно рідко зустрічаються, розмір і форма — знахідка майже ідеальна.

[ + – ] Перлина Мело, знайдена в Таїланді

Цікаво, але знайдена перлина є так званою перлиною Мело. Вона складається не з перламутру, оскільки народжує її не двостулковий молюск (на відміну від перлів Південних морів, Акої і Таїті), а морський равлик Мело мело. Ареал проживання цього равлика — В'єтнам і води Південно-Східної Азії. Улітку Мело мело воліє жити на глинистому дні тропічних вод на глибині близько 10 метрів і являє собою велику рідкість.

[ + – ] Молюск Мело мело, у якому знаходять помаранчеві перли

Від равлика Мело мело багато в чому залежить, яка в підсумку вийде перлина. Секрет, що виділяє равлик, специфічно забарвлює перлину і саму раковину. Колірний діапазон перлин Мело мело коливається від світло-золотих до шоколадно-коричневих. Найціннішим відтінком цих перлин є яскраво-помаранчевий.

Ці унікальні перлини історично дуже популярні в Азії, але тільки за останні 10 років стали предметом полювання колекціонерів з усього світу.

[ + – ] Хатчай Нійомдеча, який знайшов перлину, зі своїм батьком

[ + – ] Буй, до якого була прикріплена раковина з перлиною

У 1999 році яскраво-помаранчева Мело розміром 23 на 19 мм була продана на аукціоні в Гонконгу за 488 800 доларів.

Культивувати подібні перли неможливо, його знаходять тільки в природних умовах.

Нійомдеча сподівається, що гроші від продажу перлини витягнуть його сім'ю з бідності, оскільки останнім часом через пандемію коронавірусу йому практично нічого не вдавалося заробити і він навіть отримував допомогу від держави.

Придбати перлину вже захотіли три покупці, але скоріше всього Мело дістанеться ювеліру з Китаю, який запропонував найвищу ціну і прибуде за скарбом уже наступного тижня.