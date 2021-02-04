Одноногого боевика с Донбасса будут судить в Казахстане за участие в войне против Украины

У мужчины уже есть условный срок, а теперь он может получить и реальный.

Гражданина Казахстана Сергея Шалашова арестовали и будут судить в родной стране за "участие в боевых действиях на территории иностранного государства", сообщил в своем телеграмм-канале журналист "ТСН" Андрей Цаплиенко.

Задержанные еще в 2014 году отправился на Донбасс, где воевал против украинской армии в составе батальона террористов "Восток" до 2018 года. Он участвовал в боях против ВСУ и за Донецкий аэропорт.

Правоохранительные органы Казахстана объявили "героя Новороссии" Шалашова с позывным "Казах", который фигурировал в списках "Миротворца", в розыск еще в 2015 году. Через несколько месяцев после этого боевик наткнулся на мину и потерял ногу до колена, из-за чего следующие три года воевал на протезе.

В 2018 году Шалашов обосновался в России. Несмотря на то, что Казахстан просил экстрадировать его на родину, в РФ ответили, что он, по версии полиции, убивая украинцев «не нарушал российское законодательство».

Однако в 2021 году экс-боевик решил попробовать вернуться домой. При пересечении границы его арестовали, о чем написал в своем твиттере блогер Necro Mancer 20 января.

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Теперь условный срок в три года, к которому его приговорил суд в городе Семей в сентябре 2017 года, вероятнее всего, будет заменен на реальный.

Казахстан не впервые судит экс-боевиков, воевавших в Украине на стороне России. Как сообщает DW, в мае прошлого суд Костанай приговорил местного жителя Евгения Щербака к четырем с половиной годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Донбасса. Он воевал в батальоне "Спарта" под командованием Моторолы.

А в сентябре 2020 года суд казахского города Алматы приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Казахстана, который участвовал в войне в Украине на стороне так называемых "Л/ ДНР".