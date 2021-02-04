Одноногого бойовика з Донбасу судитимуть у Казахстані за участь у війні проти України

У чоловіка вже є умовний термін, а наразі він може отримати і реальний.

Громадянина Казахстану Сергія Шалашова заарештували і судитимуть у рідній країні за "участь у бойових діях на території іноземної держави", повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст "ТСН" Андрій Цаплієнко.

Затриманий ще у 2014 році відправився на Донбас, де воював проти української армії в складі батальйону терористів "Схід" до 2018 року. Він брав участь у боях проти ЗСУ і за Донецький аеропорт.

Правоохоронні органи Казахстану оголосили "героя Новоросії" Шалашова з позивним "Казах", який фігурував у списках "миротворця", у розшук ще у 2015 році. Через кілька місяців після цього бойовик натрапив на міну і втратив ногу до коліна, через що наступні три роки воював на протезі.

У 2018 році Шалашов влаштувався в Росії. Незважаючи на те, що Казахстан просив екстрадувати його на батьківщину, у РФ відповіли, що він, за версією поліції, вбиваючи українців, «не порушував українське законодавство».

Однак у 2021 році екс-бойовик вирішив спробувати повернутися додому. При перетині кордону його заарештували, про що написав у своєму твітері блогер Necro Mancer 20 січня.

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Наразі умовний термін на три роки, до якого його засудив суд у місті Семей у вересні 2017 року, найімовірніше, буде замінений на реальний.

Казахстан не вперше судить екс-бойовиків, які воювали в Україні на стороні Росії. Як повідомляє DW, у травні минулого суд Костаная засудив місцевого жителя Євгена Щербака до чотирьох з половиною років позбавлення волі за участь у бойових діях на території Донбасу. Він воював у батальйоні "Спарта" під командуванням Мотороли.

А у вересні 2020 року суд казахського міста Алмати засудив до трьох років позбавлення волі громадянина Казахстану, який брав участь у війні в Україні на стороні так званих "Л/ДНР".