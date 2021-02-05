В Саудовской Аравии откроют самые быстрые, длинные и высокие американские горки в мире

Аттракцион будет называть "Полет сокола" и будет построен к 2023 году

В Саудовской Аравии собираются открыть первый в стране парк аттракционов, и главной его приманкой станут американские горки: самые длинные, высокие и быстрые. Пассажиры даже смогут ощутить себя в невесомости. Об этом пишет CNN.

Проект горок получил название "Полет сокола" и они обгонят по размерам предыдущего рекордсмена – горки под названием "Стальной дракон" в Японии.

"Полет сокола" будут длиной в четыре километра, и в начале пути 20 пассажиров, — а именно на такое количество рассчитан поезд, — будут съезжать с горки высотой в 160 метров. Скорость при этом будет составлять около 250 км/час. Займет вся поездка около трех минут.

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В какой-то момент пассажиры даже ощутят себя в невесомости, обещают авторы проекта. Разрабатывают горки в компании Intamin, она базируется в княжестве Лихтенштейн и занимается американскими горками уже более полувека. Инженеры именно этой компании создали одну из самых быстрых горок в мире — Formula Rossa в Ferrari World Abu Dhabi в Объединенных Арабских Эмиратах. Она развивает скорость до 240 км/час.

[ + – ] Проект того, как будет выглядеть парк развлечений Six Flags Qiddiya

"Полет сокола" станет главным аттракционом парка развлечений Six Flags Qiddiya, который откроется в Саудовской Аравии в 2023 году.

Напомним, Королевство Саудовская Аравия собирается построить эко-город, в котором вовсе не будет вредны выбросов, а на работу и домой жители будут добираться сверхбыстрым общественным транспортом. Город под названием Линия протянется на 168 километров на берегу Красного моря. Строительство его планируют завершить к 2025 году.

В городе будет три линии – одна для сверхбыстрого транспорта, поездка на котором будет занимать не более 20 минут, для пешеходов и для логистического обслуживания. Управлять всем будет искусственный интеллект.