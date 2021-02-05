В США мужчина застрелил соседей и застрелился сам из-за того, что они сгребали снег в его двор

Уборка снега в штате Пенсильвания стала причиной перестрелки и трех смертей

Обильные снегопады и ссора с соседями стала причиной бойни в американском городке Плейнс в штате Пенсильвания. Об этом пишет NBCnews.

Скандал разгорелся из-за того, что местный житель по имени Джеффри Спайд вышел чистить свою дорожку и обнаружил, что семейная пара, проживающая по соседству, отчищая от снега свою машину, сбросила снег на его территорию.

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Спайд попросил этого не делать, Джеймс и Луиза Гой заявили, что не видят в этом проблемы. А когда сосед повторил свою просьбу, то мистер Гой якобы угрожал ему своей лопаткой, которой чистил автомобиль.

Мистер Спайд ушел в дом и вернулся уже с пистолетом. Из которого и убил своих соседей. Однако он решил, что этого недостаточно и снова ушел в дом за полуавтоматической винтовкой из которой и добил чету Гоев.

Позже, по свидетельствам других соседей, которые вызвали полицию и видели все происходящее, мистер Спайд некоторое время нервно ходил по своей гостиной, а потом прозвучал одиночный выстрел.

[ + – ] Момент, когда Джеффри Спайд целится из пистолета в соседей

[ + – ] Место преступления

Полицейские, прибыв на место, обнаружили, что Спайд застрелился.

Напомним, в Киеве сосед расстрелял соседа, когда тот пришел ругаться из-за коммунальных долгов. Из-за двух жильцов ОСМД, которые накопили миллионный долг за отопление, в доме его так и не включили. И жилец пошел поговорить с должником. А тот открыл по нему огонь из "Сайги".