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У США чоловік застрелив сусідів і застрелився сам через те, що вони згрібали сніг у його двір

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сусіди, Плейнс, пенсільванія, перестрілка, прибирання снігу
Фото: соцсети

Прибирання снігу в штаті Пенсильванія стало причиною перестрілки і трьох смертей

Рясні снігопади і сварка із сусідами стали причиною бійки в американському містечку Плейнс у штаті Пенсильванія. Про це пише NBCnews.

Скандал розгорівся через те, що місцевий житель на ім'я Джеффрі Спайд вийшов чистити свою доріжку і виявив, що сімейна пара, яка проживає по сусідству, очищуючи від снігу свою машину, скинула сніг на його територію.

Спайд попросив цього не робити, Джеймс і Луїза Гой заявили, що не бачать в цьому проблеми. А коли сусід повторив своє прохання, то містер Гой нібито погрожував йому своєю лопаткою, якою чистив автомобіль.

Містер Спайд пішов у будинок і повернувся вже з пістолетом. З якого і вбив своїх сусідів. Однак він вирішив, що цього недостатньо і знову пішов у будинок за напівавтоматичною гвинтівкою, з якої і добив подружжя Гоїв.

Пізніше, за свідченнями інших сусідів, які викликали поліцію і бачили все, що відбувається, містер Спайд деякий час нервово ходив по своїй вітальні, а потім пролунав одиночний постріл.

сусіди, пенсільванія, Плейнс
Момент, коли Джеффрі Спайд цілиться з пістолета в сусідів
сусіди, пенсільванія, Плейнс, сніг
Місце злочину

Поліцейські, прибувши на місце, виявили, що Спайд застрелився.

Нагадаємо: у Києві сусід розстріляв сусіда, коли той прийшов лаятися через комунальні борги. Через двох мешканців ОСББ, які накопичили мільйонний борг за опалення, у будинку його так і не увімкнули. І мешканець пішов поговорити з боржником. А той відкрив по ньому вогонь із "Сайги".