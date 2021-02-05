В Москве скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого

Отношения Татьяны Иваненко с артистом и поэтом завязались в середине 1960-х годов и продолжались до середины 1970-х.

В Москве на 80-м году жизни скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет", – сказал собеседник агентства.

Причина смерти не называется.

По информации издания, в последнее время женщина жила в одном из спальных районов Москвы и редко покидала дом. В агентстве уточнили, что осенью 2018 года поступали сообщения о том, что у умершей отказали ноги.

По информации из свободных источников, отношения Татьяны Иваненко с артистом завязались в середине 1960-х годов, когда они были партнерами на сцене. Вдвоем они не жили, но неоднократно вместе ездили на гастроли. Их романтические отношения продлились до середины 1970-х годов. От Высоцкого актриса родила дочь Анастасию, которую тот не признал.

Татьяна Иваненко родилась в 1941 году. После выпуска с актерского факультета ВГИКа в 1966 году ее приняли в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где она трудилась до конца 1990-х годов.

Отметим, Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в Москве в возрасте 42 лет во время Олимпийских игр. Официальная власть пыталась скрыть информацию о смерти Высоцкого, опасаясь массового собрания людей.

Напомним, в 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".