У Москві померла кохана Володимира Висоцького

Стосунки Тетяни Іваненко з артистом і поетом зав'язалися в середині 1960-х років і тривали до середини 1970-х.

У Москві на 80-му році життя померла кохана Володимира Висоцького Тетяна Іваненко. Про це повідомляє агентство міських новин Москва з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"У Москві пішла з життя Тетяна Василівна Іваненко. Їй було 79 років", — сказав співрозмовник агентства.

Причину смерті не називають.

За інформацією видання, останнім часом жінка жила в одному зі спальних районів Москви і рідко покидала будинок. В агентстві уточнили, що восени 2018 року надходили повідомлення про те, що у померлої відмовили ноги.

За інформацією з вільних джерел, стосунки Тетяни Іваненко з артистом зав'язалися в середині 1960-х років, коли вони були партнерами на сцені. Удвох вони не жили, але неодноразово разом їздили на гастролі. Їх романтичні стосунки тривали до середини 1970-х років. Від Висоцького акторка народила дочку Анастасію, яку той не визнав.

Тетяна Іваненко народилася в 1941 році. Після випуску з акторського факультету ВДІКу в 1966 році її прийняли в трупу Театру драми і комедії на Таганці, де вона працювала до кінця 1990-х років.

Зазначимо, Володимир Висоцький помер 25 липня 1980 року в Москві у віці 42 років під час Олімпійських ігор. Офіційна влада намагалася приховати інформацію про смерть Висоцького, побоюючись масового зібрання людей.

Нагадаємо, у 1986 році Висоцькому було посмертно присвоєно звання заслуженого артиста РРФСР, а рік потому присуджена Державна премія СРСР "за участь в телесеріалі "Місце зустрічі змінити не можна" та авторське виконання пісень".