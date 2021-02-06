Американцу вернули потерянный 50 лет назад в Антарктиде бумажник (фото)

Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции, где мужчина когда-то работал метеорологом.

Американский ученый Пол Гришэм получил назад свой бумажник, который потерял 53 года назад, когда работал военно-морским метеорологом на научной станции в Антарктиде.

Об этом сообщает издание San Diego Union-Tribune.

Сейчас мужчине 91 год, он живет в Сан-Диего, штат Калифорния.

Гришэм отправился работать в Антарктиду в октябре 1967 года. Домой он уже вернулся без бумажника, в котором были его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликер), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки, а также удостоверение личности.

В кошельке, между тем, не было наличных денег, так как покупать на станции в Антарктиде было нечего.

Бумажник обнаружили просто за шкафчиком, когда проводили снос здания станции.

Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелек, но поблагодарил сыщиков-любителей, которые вернули его ему.

[ + – ] Пол Гришэм во время работы на антарктической станции

Вспоминая время, проведенное в Антарктиде, мужчина сказал, что это был запоминающийся и утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды и холода.

Напомним, в Риме 23-летний иммигрант из Бангладеш нашел кошелек с 2 тыс. евро и вернул его владельцу, отказавшись от вознаграждения.