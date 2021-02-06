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Американцу вернули потерянный 50 лет назад в Антарктиде бумажник (фото)

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Антарктида, Кошелек, Бумажник, Документы, Деньги, Находка, Пол Гришэм
Фото: San Diego Union-Tribune | Пол Гришэм (слева)

Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции, где мужчина когда-то работал метеорологом.

Американский ученый Пол Гришэм получил назад свой бумажник, который потерял 53 года назад, когда работал военно-морским метеорологом на научной станции в Антарктиде.

 Об этом сообщает издание San Diego Union-Tribune.

Сейчас мужчине 91 год, он живет в Сан-Диего, штат Калифорния.

Гришэм отправился работать в Антарктиду в октябре 1967 года. Домой он уже вернулся без бумажника, в котором были его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликер), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки, а также удостоверение личности.

Антарктида, Кошелек, Бумажник, Документы, Деньги, Находка, Пол Гришэм

В кошельке, между тем, не было наличных денег, так как покупать на станции в Антарктиде было нечего.

Антарктида, Кошелек, Бумажник, Документы, Деньги, Находка, Пол Гришэм

Бумажник обнаружили просто за шкафчиком, когда проводили снос здания станции.

Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелек, но поблагодарил сыщиков-любителей, которые вернули его ему.

Антарктида, Кошелек, Бумажник, Документы, Деньги, Находка, Пол Гришэм
Пол Гришэм во время работы на антарктической станции

Вспоминая время, проведенное в Антарктиде, мужчина сказал, что это был запоминающийся и утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды и холода.

Напомним, в Риме 23-летний иммигрант из Бангладеш нашел кошелек с 2 тыс. евро и вернул его владельцу, отказавшись от вознаграждения.