Американцу вернули потерянный 50 лет назад в Антарктиде бумажник (фото)
Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции, где мужчина когда-то работал метеорологом.
Американский ученый Пол Гришэм получил назад свой бумажник, который потерял 53 года назад, когда работал военно-морским метеорологом на научной станции в Антарктиде.
Об этом сообщает издание San Diego Union-Tribune.
Сейчас мужчине 91 год, он живет в Сан-Диего, штат Калифорния.
Гришэм отправился работать в Антарктиду в октябре 1967 года. Домой он уже вернулся без бумажника, в котором были его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликер), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки, а также удостоверение личности.
В кошельке, между тем, не было наличных денег, так как покупать на станции в Антарктиде было нечего.
Бумажник обнаружили просто за шкафчиком, когда проводили снос здания станции.
Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелек, но поблагодарил сыщиков-любителей, которые вернули его ему.
Вспоминая время, проведенное в Антарктиде, мужчина сказал, что это был запоминающийся и утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды и холода.
Напомним, в Риме 23-летний иммигрант из Бангладеш нашел кошелек с 2 тыс. евро и вернул его владельцу, отказавшись от вознаграждения.