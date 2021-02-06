Американцю повернули втрачений 50 років тому в Антарктиді гаманець (фото)
Втрату знайшли за шафою під час знесення будівлі станції, де чоловік колись працював метеорологом.
Американський вчений Пол Грішем отримав назад свій гаманець, який втратив 53 роки тому, коли працював військово-морським метеорологом на науковій станції в Антарктиді.
Про це повідомляє видання San Diego Union-Tribune.
Зараз чоловікові 91 рік, він живе в Сан-Дієго, штат Каліфорнія.
Грішем відправився працювати в Антарктиду в жовтні 1967 року. Додому він уже повернувся без гаманця, в якому були його водійські права, декларація про податки, рецепт приготування калуа (кавовий лікер), квитанція і довідкова картка з інструкціями про те, що робити в разі атомної, біологічної або хімічної атаки, а також посвідчення особи .
У гаманці, між тим, не було готівки, так як купувати на станції в Антарктиді було нічого.
Гаманець виявили просто за шафою, коли проводили знесення будівлі станції.
Грішем сказав, що навіть не пам'ятає, як втратив гаманець, але подякував сищиків-любителів, які повернули його йому.
Згадуючи час, проведений в Антарктиді, чоловік сказав, що це був пам'ятний і виснажливий досвід, який він найбільше запам'ятав через постійну застуди і холоду.
Нагадаємо, в Римі 23-річний іммігрант з Бангладеш знайшов гаманець з 2 тис. Євро і повернув його власнику, відмовившись від винагороди.