Девушка из Калифорнии обнаружила, что она - свой собственный близнец

После посещения врача, она выяснила, что у нее есть два набора ДНК, две иммунные системы и две системы кровообращения.

Певица Тейлор Мул из Калифорнии имеет редкое родимое пятно в центре тела. Одна сторона ее туловища и спины кажется немного краснее. Также она имеет несколько других черт, указывающих на ее необычность, пишет IFLS.

"Все на левой стороне моего тела немного больше правой. Так, например, в левой части рта у меня двойной зуб, а также высокая чувствительность и аллергия на продукты, лекарства, различные добавки, украшения и укусы насекомых", — пишет девушка в своем блоге.

После разговора с врачом, специализирующимся на редких заболеваниях, она выяснила, что у нее есть два набора ДНК.

"Мало того, мне сказали, что у меня две иммунные системы и две системы кровообращения", — рассказала Мул.

Фото: Скриншот: Twitter/Taylor Muhl

Девушка имеет редкое заболевание — тетрагаметический химеризм, возникающий из-за того, что две отдельные яйцеклетки оплодотворяются двумя разными сперматозоидами, а затем один из эмбрионов поглощает другой на ранних стадиях развития. Люди с этим типом химеризма могут иметь две группы крови, как у Тейлор, или разные цвета глаз.

Химеризм встречается редко, всего около 100 зарегистрированных случаев. Люди с этим заболеванием могут жить без каких-либо осложнений, имея только измененную пигментацию. Некоторые и вовсе узнают о своем состоянии только после анализа крови.

У пациентов с химеризмом большинство клеток обычно происходит из одного набора ДНК. В некоторых случаях у человека может развиться наружные половые органы промежуточного типа, если эмбрионы-близнецы, из которых они развиваются, содержат разные хромосомы.

В случае с Мул оба эмбриона, из которых она развилась, были женскими. Однако из-за смешения ДНК у нее возникли проблемы со здоровьем.

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"Смешение ДНК ставит под угрозу мою иммунную систему, которая намного слабее, чем у обычного человека. Из-за этого я, к сожалению, страдаю аутоиммунными заболеваниями и имею проблемы со здоровьем", — отметила певица.

Впервые Тейлор обнаружила, что она фактически является ее собственным близнецом в 2009 году, и обнародовала это в конце прошлого года, чтобы распространить информацию о своем необычном состоянии и его связи с аутоиммунными нарушениями.

"Я надеюсь, что, показывая свои собственные несовершенства, я смогу вдохновить людей, имеющих физические отклонения, никогда не позволять этому мешать воплощать свои мечты, любить себя и осознавать, что они прекрасны именно такими, какими они есть здесь и сейчас", — подчеркнула Мул.