Дівчина з Каліфорнії виявила, що вона — свій близнюк

Після відвідин лікаря вона з'ясувала, що у неї є два набори ДНК, дві імунні системи і дві системи кровообігу.

Співачка Тейлор Мул з Каліфорнії має рідкісну родиму пляму в центрі тіла. Одна сторона її тулуба і спини здається трохи червоною. Також вона має кілька інших рис, що вказують на її незвичайність, пише IFLS.

"Все на лівій стороні мого тіла трохи більше правої. Так, наприклад, в лівій частині рота у мене подвійний зуб, а також висока чутливість і алергія на продукти, ліки, різні добавки, прикраси і укуси комах", — пише дівчина в своєму блозі.

Після розмови з лікарем, що спеціалізуються на окремих захворюваннях, вона з'ясувала, що у неї є два набори ДНК.

"Мало того, мені сказали, що у мене дві імунні системи і дві системи кровообігу", — розповіла Мул.

Фото: Скриншот: Twitter/Taylor Muhl

Дівчина має рідкісне захворювання — тетрагаметіческій хімерізм, що виникає через те, що дві окремі яйцеклітини запліднюються двома різними сперматозоїдами, а потім один з ембріонів поглинає іншу на ранніх стадіях розвитку. Люди з цим типом хімерізма можуть мати дві групи крові, як у Тейлор, або різні кольори очей.

Хімерізм зустрічається рідко, всього близько 100 зареєстрованих випадків. Люди з цим захворюванням можуть жити без будь-яких ускладнень, маючи тільки змінену пігментацію. Деякі і зовсім дізнаються про свій стан тільки після аналізу крові.

У пацієнтів з хімерізмом більшість клітин зазвичай відбувається з одного набору ДНК. У деяких випадках у людини може розвинутися зовнішні статеві органи проміжного типу, якщо ембріони-близнюки, з яких вони розвиваються, містять різні хромосоми.

У випадку з Мул обидва ембріона, з яких вона розвинулася, були жіночими. Однак через змішання ДНК у неї виникли проблеми зі здоров'ям.

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"Змішання ДНК ставить під загрозу мою імунну систему, яка набагато слабкіше, ніж у звичайної людини. Через це я, на жаль, страждаю на аутоімунні захворювання і маю проблеми зі здоров'ям", — зазначила співачка.

Вперше Тейлор виявила, що вона фактично є її власним близнюком в 2009 році, і оприлюднила це в кінці минулого року, щоб поширити інформацію про своє незвичайному стані і його зв'язку з аутоімунними порушеннями.

"Я сподіваюся, що, показуючи свої власні недосконалості, я зможу надихнути людей, що мають фізичні відхилення, ніколи не дозволяти цьому заважати втілювати свої мрії, любити себе і усвідомлювати, що вони прекрасні саме такими, якими вони є тут і зараз", — підкреслила Мул.