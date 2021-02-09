В Казахстане из-з суровой зимы сформировался редкий "ледяной вулкан"
"Вулкан" возник на артезианском источнике
Редкое природное явление появилось в степи Казахстана. Так называемый "ледяной вулкан" появился в Алматинской области в Казахстане. Об этом пишет Azattyq Rýhy.
Его возникновение ученые объясняют просто: артезианская вода фонтаном бьет из подземного источника, но замерзает в виде ледяного столба. А мельчайшие частицы воды, вылетающие из жерла, похожи на клубящийся пар.
Сейчас высота "ледяного вулкана" достигает 14 метров. С каждым днем полюбоваться редким природным явлением приезжает все больше людей.
В народе это место для удобства прозвали "Музтау", что означает "ледяная гора". Местные жители отмечают, что в прошлом году "вулкан" был совсем маленьким, из него практически не шла вода, поэтому он был больше похож на айсберг.
Подобное явление редкое, но не уникальное. Подобные "вулканы" были замечены этой зимой и в США на Овал-бич на берегу озера в штате Мичиган. По словам американского метеоролога Корта Сфолтена, подобные ледовые вулканы – не редкость на берегах морей и больших озер, где ветры постоянно гонят волны в одном направлении. Там, где они сильнее всего набегают на берег и формируются подобные необычные айсберги.