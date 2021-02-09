В Казахстане из-з суровой зимы сформировался редкий "ледяной вулкан"

"Вулкан" возник на артезианском источнике

Редкое природное явление появилось в степи Казахстана. Так называемый "ледяной вулкан" появился в Алматинской области в Казахстане. Об этом пишет Azattyq Rýhy.

Его возникновение ученые объясняют просто: артезианская вода фонтаном бьет из подземного источника, но замерзает в виде ледяного столба. А мельчайшие частицы воды, вылетающие из жерла, похожи на клубящийся пар.

[ + – ] Все фото: Соцсети

Сейчас высота "ледяного вулкана" достигает 14 метров. С каждым днем полюбоваться редким природным явлением приезжает все больше людей.

В народе это место для удобства прозвали "Музтау", что означает "ледяная гора". Местные жители отмечают, что в прошлом году "вулкан" был совсем маленьким, из него практически не шла вода, поэтому он был больше похож на айсберг.

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Подобное явление редкое, но не уникальное. Подобные "вулканы" были замечены этой зимой и в США на Овал-бич на берегу озера в штате Мичиган. По словам американского метеоролога Корта Сфолтена, подобные ледовые вулканы – не редкость на берегах морей и больших озер, где ветры постоянно гонят волны в одном направлении. Там, где они сильнее всего набегают на берег и формируются подобные необычные айсберги.