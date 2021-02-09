У Казахстані через сувору зиму сформувався рідкісний "крижаний вулкан"

"Вулкан" виник на артезіанському джерелі.

Рідкісне природне явище з'явилося в степі Казахстану. Так званий "крижаний вулкан" з'явився в Алматинській області в Казахстані. Про це пише Azattyq Rýhy.

Його виникнення вчені пояснюють просто: артезіанська вода фонтаном б'є з підземного джерела, але замерзає у вигляді крижаного стовпа. А дрібні частки води, що вилітають із жерла, схожі на пар, що клубочеться.

[ + – ] Усі фото: Соцмережі

Зараз висота "крижаного вулкана" досягає 14 метрів. З кожним днем помилуватися рідкісним природним явищем приїжджає все більше людей.

У народі це місце для зручності прозвали "Музтау", що означає "крижана гора". Місцеві жителі зазначають, що минулого року "вулкан" був зовсім маленьким, з нього практично не йшла вода, тому він був більше схожий на айсберг.

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Подібне явище рідкісне, але не унікальне. Схожі "вулкани" були помічені цієї зими і в США на Овал-біч на березі озера в штаті Мічиган. За словами американського метеоролога Корта Сфолтена, такі льодові вулкани — не рідкість на берегах морів і великих озер, де вітри постійно женуть хвилі в одному напрямку. Там, де вони найсильніше набігають на берег і формуються подібні незвичайні айсберги.