Иранский священнослужитель заявил, что вакцина от коронавируса "делает людей геями"

Аятолла Аббас Тебризиан на своем Telegram-канале призвал своих последователей не приближаться к тем, кто уже вакцинировался от COVID-19

Аятолла Аббас Тебризиан, видный иранский священнослужитель, чей Telegram-канал читают более 210 тысяч последователей, заявил, что вакцина от COVID-19 делает людей геями. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, Тебризиан написал на платформе: "Не подходите к тем, кто получил вакцину от COVID. Они стали гомосексуалами". Напомним, гомосексуальность в Иране является преступлением и карается смертной казнью.

Известный участник кампании ЛГБТК+ Питер Тэтчелл заявил, что эти утверждения "демонизируют" вакцину и гей-сообщество. "Аятолла Тебризиан сочетает в себе научное невежество с грубым призывом к гомофобии", — сказал он.

А иранская диссидентка Шейна Воджуди отметила, что "как и другие священнослужители иранского режима, Тебризиан связывает все недостатки с сексуальностью".

"Священники в Иране страдают от недостатка знаний и человечности. На самом деле, его цель распространения чуши — попытаться напугать людей до вакцинации, в то время как лидер режима и другие официальные лица получили уже получили вакцину Pfizer, и они не предоставляют ее населению под предлогом недоверия Западу", — написала Шейна.

Аятолла Аббас Тебризиан часто выступает с неоднозначными заявлениями о западной медицине, так, в прошлом году он сжег американский учебник, утверждая, что "исламская медицина сделала такие книги "неуместными».

Считается, что после Исламской революции 1979 года в стране были казнены тысячи геев. А в 2019 году министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавид Зариф сказал немецкому телеканалу Deutsche Welle: "У нашего общества есть моральные принципы. И мы живем по этим принципам".