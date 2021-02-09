Іранський священнослужитель заявив, що вакцина від коронавірусу "робить людей геями"

Аятолла Аббас Тебрізіан на своєму Telegram-каналі закликав своїх послідовників не наближатися до тих, хто вже вакцинувався від COVID-19.

Аятолла Аббас Тебрізіан, видатний іранський священнослужитель, чий Telegram-канал читають понад 210 тисяч послідовників, заявив, що вакцина від COVID-19 робить людей геями. Про це пише The Jerusalem Post.

Як повідомляє видання, Тебрізіан написав на платформі: "Не підходьте до тих, хто отримав вакцину від COVID. Вони стали гомосексуалами". Нагадаємо, гомосексуальність в Ірані є злочином і карається стратою.

Відомий учасник кампанії ЛГБТК+ Пітер Тетчелл заявив, що ці твердження "демонізують" вакцину та гей-співтовариство. "Аятолла Тебрізіан поєднує в собі наукове невігластво з грубим закликом до гомофобії", — сказав він.

А іранська дисидентка Шейна Воджуді зазначила, що "як й інші священнослужителі іранського режиму, Тебрізіан повʼязує всі недоліки з сексуальністю".

"Священики в Ірані страждають від нестачі знань і людяності. Насправді, його мета поширення нісенітниці — спробувати налякати людей до вакцинації, у той час як лідер режиму та інші офіційні особи отримали вже отримали вакцину Pfizer, і вони не надають її населенню під приводом недовіри Заходу", — написала Шейна.

Аятолла Аббас Тебрізіан часто виступає з неоднозначними заявами про західну медицину, так, минулого року він спалив американський підручник, стверджуючи, що "ісламська медицина зробила такі книги недоречними".

Вважається, що після Ісламської революції 1979 року в країні було страчено тисячі геїв. А в 2019 році міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавід Заріф сказав німецькому телеканалу Deutsche Welle: "У нашого суспільства є моральні принципи. І ми живемо за цими принципами".