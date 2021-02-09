На аукционе Christie's продадут уникальный метеорит со звездной пылью

Всего с молотка пойдут 75 метеоритов

"Купите кусочек космоса", — именно под таким лозунгом пройдет в Нью-Йорке онлайн-аукцион Christieʼs, на котором продадут 75 метеоритов. И один из них – с звездной пылью. Об этом пишет Daily Mail.

Звездной пыли не менее 7 миллиардов лет, так что новый счастливый обладатель метеорита сможет в прямом смысле прикоснуться к самой древней материи на свете.

Самым тяжелым является 140-килограммовый метеорит, однако самую высокую цену организаторы аукциона планируют выручить за "высокоэстетичный" каменный метеорит весом всего в семь килограмм. За него ценители и коллекционеры могут выложить не менее 180 тысяч долларов.

[ + – ] "Высокоэстетичный" метеорит

"Кусочек Марса" может обойтись в 50 тысяч долларов, а метеориты с "драгоценными камнями из космоса" пока не могут оценить, во время аукциона они могут вызвать ажиотаж.

[ + – ] Метеорит, найденный грибником в российской Рязани [ + – ] Метеорит с вкраплениями "драгоценных камней"

Среди необычных метеоритов — мерцающий серебряный шар, созданный из найденного в Швеции метеорита, происходящего из "ядра разрушенного астероида".

[ + – ] Шар из метеорита

А также крупный железный метеорит, который нашли в Техасе после "крупнейшего метеоритного дождя в США". Кроме этого на аукцион выставлен кусок метеорита, возраст которого составляет 63 тысяч лет, и который при падении оставил кратер глубиной в 30 метров. И метеорит из Марокко, который местный мальчик нашел в кроне дерева после метеоритного дождя. И кусочек "старейшего метеорита Европы", падение которого даже описывалось в летописях. "В 1492 году от Рождества Христова, в среду перед праздником Сен-Мартен, седьмым днем ​​ноября, произошло странное чудо. В тот день, между одиннадцатым и двенадцатым часом полудня, раздался сильный раскат грома, затем долгий шум, который был слышен далеко вокруг, затем камень упал с воздуха на деревню Энсисхайм", — сказано в исторических хрониках. "Огненный шар Энсисхейма" упал на территории совремнной Франции.

[ + – ] Кусок "Огненного шара Энсисхейма"

Также настоящей звездой будущего аукциона станет небесное тело, состоящее из сплава железа и никеля, содержащее в себе большое количество кобальта и фосфора. Такие метеориты встречаются чрезвычайно редко: они падали на Землю в доисторические времена. И именно этот был найден на территории современной Намибии.

[ + – ] Редкий метеорит из никеля и железа

Напомним, в прошлом году индонезийский гробовщик стал миллионером, продав метеорит, который пробил крышу его дома. Стоимость метеорита оказалась 1,4 миллиона долларов.