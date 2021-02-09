На аукціоні Christie's продадуть унікальний метеорит із зоряним пилом
Усього з молотка підуть 75 метеоритів.
"Купіть шматочок космосу", — саме під таким гаслом пройде в Нью-Йорку онлайн-аукціон Christie's, на якому продадуть 75 метеоритів. І один із них — із зоряним пилом. Про це пише Daily Mail.
Зоряному пилу не менше 7 мільярдів років, тож новий щасливий володар метеорита зможе в прямому сенсі доторкнутися до найдавнішою матерії на світі.
Найважчим є 140-кілограмовий метеорит, однак найвищу ціну організатори аукціону планують виручити за "високоестетичний" кам'яний метеорит вагою всього сім кілограмів. За нього цінителі та колекціонери можуть викласти не менше 180 тисяч доларів.
"Шматочок Марса" може обійтися в 50 тисяч доларів, а метеорити з "дорогоцінними каменями з космосу" поки не можуть оцінити, під час аукціону вони можуть викликати ажіотаж.
Серед незвичайних метеоритів — мерехтлива срібна куля, створений зі знайденого в Швеції метеорита, що сторюється з "ядра зруйнованого астероїда".
А також великий залізний метеорит, який знайшли в Техасі після "найбільшого метеоритного дощу в США". Крім цього на аукціон виставлено шматок метеорита, вік якого становить 63 тисяч років, і який під час падіння залишив кратер глибиною в 30 метрів. І метеорит із Марокко, який місцевий хлопчик знайшов у кроні дерева після метеоритного дощу. І шматочок "найстарішого метеорита Європи", падіння якого навіть описувалося в літописах. "У 1492 році від Різдва Христового, у середу перед святом Сен-Мартен, сьомим днем листопада, відбулося дивне диво. У той день, між одинадцятою та дванадцятою годиною полудня, пролунав сильний гуркіт грому, потім довгий шум, який було чути далеко навколо, потім камінь впав із повітря на село Енсісхайм", — сказано в історичних хроніках. "Вогненна куля Енсісхейма" впала на території сучасної Франції.
Також справжньою зіркою майбутнього аукціону стане небесне тіло, що складається зі сплаву заліза та нікелю, що містить в собі велику кількість кобальту й фосфору. Такі метеорити трапляються надзвичайно рідко: вони падали на Землю в доісторичні часи. І саме цей був знайдений на території сучасної Намібії.
Нагадаємо, минулого року індонезійський трунар став мільйонером, продавши метеорит, який пробив дах його будинку. Вартість метеорита виявилася 1,4 мільйонів доларів.