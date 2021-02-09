На аукціоні Christie's продадуть унікальний метеорит із зоряним пилом

Усього з молотка підуть 75 метеоритів.

"Купіть шматочок космосу", — саме під таким гаслом пройде в Нью-Йорку онлайн-аукціон Christie's, на якому продадуть 75 метеоритів. І один із них — із зоряним пилом. Про це пише Daily Mail.

Зоряному пилу не менше 7 мільярдів років, тож новий щасливий володар метеорита зможе в прямому сенсі доторкнутися до найдавнішою матерії на світі.

Найважчим є 140-кілограмовий метеорит, однак найвищу ціну організатори аукціону планують виручити за "високоестетичний" кам'яний метеорит вагою всього сім кілограмів. За нього цінителі та колекціонери можуть викласти не менше 180 тисяч доларів.

[ + – ] "Високоестетичний" метеорит

"Шматочок Марса" може обійтися в 50 тисяч доларів, а метеорити з "дорогоцінними каменями з космосу" поки не можуть оцінити, під час аукціону вони можуть викликати ажіотаж.

[ + – ] Метеорит, знайдений грибником у російській Рязані [ + – ] Метеорит із вкрапленнями "дорогоцінних каменів"

Серед незвичайних метеоритів — мерехтлива срібна куля, створений зі знайденого в Швеції метеорита, що сторюється з "ядра зруйнованого астероїда".

[ + – ] Куля з метеорита

А також великий залізний метеорит, який знайшли в Техасі після "найбільшого метеоритного дощу в США". Крім цього на аукціон виставлено шматок метеорита, вік якого становить 63 тисяч років, і який під час падіння залишив кратер глибиною в 30 метрів. І метеорит із Марокко, який місцевий хлопчик знайшов у кроні дерева після метеоритного дощу. І шматочок "найстарішого метеорита Європи", падіння якого навіть описувалося в літописах. "У 1492 році від Різдва Христового, у середу перед святом Сен-Мартен, сьомим днем ​​листопада, відбулося дивне диво. У той день, між одинадцятою та дванадцятою годиною полудня, пролунав сильний гуркіт грому, потім довгий шум, який було чути далеко навколо, потім камінь впав із повітря на село Енсісхайм", — сказано в історичних хроніках. "Вогненна куля Енсісхейма" впала на території сучасної Франції.

[ + – ] Шматок "Вогненної кулі Енсісхейма"

Також справжньою зіркою майбутнього аукціону стане небесне тіло, що складається зі сплаву заліза та нікелю, що містить в собі велику кількість кобальту й фосфору. Такі метеорити трапляються надзвичайно рідко: вони падали на Землю в доісторичні часи. І саме цей був знайдений на території сучасної Намібії.

[ + – ] Рідкісний метеорит із нікелю та заліза

Нагадаємо, минулого року індонезійський трунар став мільйонером, продавши метеорит, який пробив дах його будинку. Вартість метеорита виявилася 1,4 мільйонів доларів.