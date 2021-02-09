Названа причина крушения вертолета баскетболиста Брайанта: во всем виноват пилот

Спустя год после авиакатастрофы выяснилось, что пилот потерял ориентацию в пространстве.

Крушение вертолета, в результате которого в 2020 году погиб известный американский баскетболист Коби Брайант, произошло из-за неправильных действий пилота.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Согласно выводам экспертов, управлявший вертолетом Ара Зобаян потерял ориентацию в пространстве. За несколько секунд до столкновения со склоном холма пилот сообщил диспетчерам, что набирает высоту, но на самом деле он пошел на снижение.

Причины, по которым Зобаян оказался дезориентирован, будут выясняться.

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Вертолет с Коби Брайантом на борту разбился 26 января 2020 года. Из девяти пассажиров не выжил никто. Вместе с баскетболистом летела его 13-летняя дочь Джианна, а также бейсбольный тренер Кэри Атобелли с женой и дочкой. Трагедия произошла в городе Калабасас, штат Калифорния, США.

Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

В "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант выступал всю свою карьеру, с 1996-го по 2016-й год. С этой командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), лучшим игроком чемпионата-2008, а также 18 раз участвовал в Матче всех звезд. На счету баскетболиста огромное количество рекордов в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Кобе Брайант считается одним из сильнейших баскетболистов всех времен.