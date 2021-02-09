Названа причина аварії вертольота баскетболіста Браянта: у всьому винен пілот
Через рік після авіакатастрофи з'ясувалося, що пілот втратив орієнтування в просторі.
Аварія вертольота, унаслідок якої в 2020 році загинув відомий американський баскетболіст Кобі Браянт, сталася через неправильні дій пілота.
Про це повідомляє The Independent із посиланням на розслідування Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) США.
Згідно з висновками експертів, Ара Зобаян, який керував вертольотом, втратив орієнтування в просторі. За кілька секунд до зіткнення зі схилом пагорба пілот повідомив диспетчерам, що набирає висоту, але насправді він пішов на зниження.
Причини, за якими Зобаян виявився дезорієнтований, будуть зʼясовуватися.
Вертоліт із Кобі Браянтом на борту розбився 26 січня 2020 року. З девʼяти пасажирів не вижив ніхто. Разом із баскетболістом летіла його 13-річна дочка Джанна, а також бейсбольний тренер Кері Атобеллі з дружиною та донькою. Трагедія сталася в місті Калабасас, штат Каліфорнія, США.
Брайант здійснював політ на вертольоті Sikorsky S-76B, який вважається одним із найбезпечніших у світі.
У "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт виступав всю свою карʼєру, з 1996-го по 2016-й рік. З цією командою атакувальний захисник став пʼятикратним чемпіоном НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), кращим гравцем чемпіонату-2008, а також 18 разів брав участь у Матчі всіх зірок. На рахунку баскетболіста величезна кількість рекордів у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Кобе Браянт вважається одним із найсильніших баскетболістів усіх часів.