Названа причина аварії вертольота баскетболіста Браянта: у всьому винен пілот

Через рік після авіакатастрофи з'ясувалося, що пілот втратив орієнтування в просторі.

Аварія вертольота, унаслідок якої в 2020 році загинув відомий американський баскетболіст Кобі Браянт, сталася через неправильні дій пілота.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на розслідування Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) США.

Згідно з висновками експертів, Ара Зобаян, який керував вертольотом, втратив орієнтування в просторі. За кілька секунд до зіткнення зі схилом пагорба пілот повідомив диспетчерам, що набирає висоту, але насправді він пішов на зниження.

Причини, за якими Зобаян виявився дезорієнтований, будуть зʼясовуватися.

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Вертоліт із Кобі Браянтом на борту розбився 26 січня 2020 року. З девʼяти пасажирів не вижив ніхто. Разом із баскетболістом летіла його 13-річна дочка Джанна, а також бейсбольний тренер Кері Атобеллі з дружиною та донькою. Трагедія сталася в місті Калабасас, штат Каліфорнія, США.

Брайант здійснював політ на вертольоті Sikorsky S-76B, який вважається одним із найбезпечніших у світі.

У "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт виступав всю свою карʼєру, з 1996-го по 2016-й рік. З цією командою атакувальний захисник став пʼятикратним чемпіоном НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), кращим гравцем чемпіонату-2008, а також 18 разів брав участь у Матчі всіх зірок. На рахунку баскетболіста величезна кількість рекордів у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Кобе Браянт вважається одним із найсильніших баскетболістів усіх часів.