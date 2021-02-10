На горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет: два человека погибли

Трое получили тяжелые травмы

На французском горнолыжном курорте Куршевель потерпел крушение гражданский вертолет. Два человека, что были на борту – погибли, трое получили травмы. Об этом пишет 20 minutes.

Пострадавших доставили на вертолете в больницу в Гренобле. Разбившийся вертолет вылетел из Куршевеля в 15.41 с пятью людьми на борту и разбился "между секторами Лак-де-ла-Розьер и Дент-дю-Виллар на высоте 1900 метров", говорится в заявлении префектуры.

О крушении сообщил случайный свидетель. Он видел, как вертолет начал терять высоту, потом рухнул и с места падения поднялся столб дыма.

Имена тех, кто бы на борту разбившегося вертолета не называются, однако журналисты выяснили, что пилотировал машину владелец бизнеса в Куршевеле, также на борту был бывший вице-президент туристического офиса и трое туристов. Двое из них погибли.

Богатые туристы, посещающие Куршевель, часто используют вертолеты, чтобы добраться к месту назначения. Также этот курорт весьма популярен среди знаменитостей и русских олигархов.