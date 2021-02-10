На гірськолижному курорті Куршевель розбився вертоліт: двоє людей загинули

Троє отримали важкі травми

На французькому гірськолижному курорті Куршевель зазнав аварії цивільний вертоліт. Двоє людей, що були на борту — загинули, троє отримали травми. Про це пише 20 minutes.

Постраждалих доставили на вертольоті в лікарню в Греноблі. Вертоліт, що розбився, вилетів з Куршевеля о 15.41 з п'ятьма людьми на борту і розбився "між секторами Лак-де-ла-Розьєр і Дент-дю-Віллар на висоті 1900 метрів", йдеться в заяві префектури.

Про крах повідомив випадковий свідок. Він бачив, як вертоліт почав втрачати висоту, потім впав, і з місця падіння піднявся стовп диму.

Імена тих, хто був на борту вертольота, що розбився, не називаються, проте журналісти з'ясували, що пілотував машину власник бізнесу в Куршевелі, також на борту був колишній віце-президент туристичного офісу і троє туристів. Двоє з них загинули.

Багаті туристи, які відвідують Куршевель, часто використовують вертольоти, щоб дістатися до місця призначення. Також цей курорт дуже популярний серед знаменитостей і російських олігархів.